FT – Εγγυήσεις ασφαλείας: No fly zone με αμερικανικό «μάτι» πάνω από την Ουκρανία

Έτοιμες να παράσχουν στήριξη αντικατασκοπείας συλλογής πληροφοριών και εποπτείας στο πεδίο της μάχης εντασσόμενες έτσι στο όποιο μεταπολεμικό σχέδιο ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αντιαεροπορικής άμυνας για τη χώρα, φέρονται οι ΗΠΑ σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία.

Εξειδικεύοντας ωστόσο τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους Financial Time, μετέφεραν σε Ευρωπαίους ομολόγους τους, σε πολλές συζητήσεις ότι η Ουάσιγκτον θα ήταν διατεθειμένη να συνεισφέρει διάφορους «στρατηγικούς πολλαπλασιαστές ισχύος» στις εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

(intelligence), επιτήρηση και αναγνώριση,

διοίκηση και έλεγχο (command and control) καθώς επίσης και

(command and control) καθώς επίσης και αντιαεροπορικά μέσα, ώστε να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη δυνάμεων επί του πεδίου, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Η Ουάσιγκτον ήδη προμηθεύει την Ουκρανία με αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα Patriot, αλλά η «μεταπολεμική» υποστήριξη ενδέχεται να περιλάβει ακόμη και αμερικανικά αεροσκάφη, λογιστική υποστήριξη και επίγεια ραντάρ που θα στήριζαν την ευρωπαϊκή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και θα έστηναν αντιαεροπορική ασπίδα για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Δορυφορική επιτήρηση στην κατάπαυση πυρός

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, οι υπερσύγχρονες δυνατότητες των ΗΠΑ σε πληροφορίες, επιτήρηση και διοίκηση/έλεγχο θα επέτρεπαν δορυφορική παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στη χώρα.

Η αμερικανική πρόταση, που διατυπώθηκε μέσα από έναν καταιγισμό συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων εθνικής ασφαλείας και στρατιωτικών ηγετών από τις ΗΠΑ και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες ημέρες, εξαρτάται ωστόσο από τις δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών πρωτευουσών να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, αναφέρουν οι προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι.

Αλλαγή γραμής;

O σχεδιασμός αυτός θα μπορούσε ακόμη βεβαίως και να ανακληθεί, τονίζουν οι πηγές.

Ωστόσο, σχολιάζουν οι FT, η εξέλιξη συνιστά σημαντική μετατόπιση στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία είχε αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, και έχει ενθαρρύνει Ευρωπαίους αξιωματούχους που επί μήνες πίεζαν την Ουάσιγκτον να προσφέρει περισσότερη υποστήριξη στο Κίεβο.

Οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες στην ανάπτυξη δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

Ενώ υπάρχουν και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, (βλέπε Πιτ Χέγκσεθ) που παραμένουν επιφυλακτικοί για οποιαδήποτε συμμετοχή σε μεταπολεμικές εγγυήσεις, φοβούμενοι ότι αυτό παρασύρει τις ΗΠΑ σε μελλοντική σύγκρουση.

Τρεις γραμμές άμυνας

Οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν καταρτίσει ένα πρόχειρο σχέδιο που περιλαμβάνει: