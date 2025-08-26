Logo Image

Ζελένσκι: Η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με Ρώσους

Κόσμος

Ζελένσκι: Η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με Ρώσους

REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τώρα, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, επαφές με χώρες του Κόλπου και με ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Από την πλευρά μας, τα πράγματα θα προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές καθώς ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας βρίσκονται στο Κατάρ για να συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί η ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube