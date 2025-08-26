Γαλλία: «Φάντασμα» ΔΝΤ πάνω από τη χώρα – Η πολιτική θύελλα, το ρίσκο του Μπαϊρού και η επόμενη ημέρα για τον Μακρόν

Στο χείλος μιας ακόμη περιόδου βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας βρίσκεται η Γαλλία, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου — ένα στοίχημα που ενδέχεται να σημάνει το τέλος της σύντομης θητείας του και να επιδεινώσει τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας.

Η κατάσταση λαμβάνει ακόμη πιο ανησυχητική διάσταση καθώς, σύμφωνα με την Telegraph, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ προειδοποίησε ότι η Γαλλία ενδέχεται να χρειαστεί προσφυγή στο ΔΝΤ αν συνεχιστεί η παράλυση και καθυστερήσει η μείωση του χρέους. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι το να ζητήσουμε από το ΔΝΤ να παρέμβει «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

Το ρίσκο του Μπαϊρού

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, η απόφαση του Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, εκφράζει την πρόθεσή του να αποφύγει την παρατεταμένη κοινοβουλευτική φθορά που «γκρέμισε» τον προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ. Προτίμησε να παίξει τα πάντα σε μια πρώιμη ψήφο εμπιστοσύνης, προειδοποιώντας ότι η Γαλλία πρέπει να αντιμετωπίσει το διογκούμενο χρέος της, αλλιώς κινδυνεύει με «υπαρξιακή απειλή». Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν κανείς στο Παρίσι δεν πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει.

Η αριθμητική είναι αμείλικτη: οι τέσσερις φιλοκυβερνητικές ομάδες διαθέτουν μόλις 210 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση από αριστερά και δεξιά μαζί 353. Χωρίς στήριξη των Σοσιαλιστών ή της Ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν, ο Μπαϊρού δεν έχει ρεαλιστική διέξοδο. Και, όπως σημειώνει το BBC, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να τον στηρίξουν. Ακόμη κι αν ο Μπαϊρού δήλωσε πως οι βουλευτές πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο «χάος» και την «ευθύνη».

Όπως σχολιάζει το BBC, ο Μπαϊρού ίσως στοχεύει περισσότερο στην ιστορική υστεροφημία του, ελπίζοντας να μείνει στη μνήμη ως εκείνος που προειδοποίησε για την καταστροφή του χρέους. Ωστόσο, με την αντιπολίτευση ενωμένη εναντίον του, τις αγορές σε αναταραχή και τις διαδηλώσεις προ των πυλών, η πτώση του μοιάζει σχεδόν βέβαιη.

Όπως μεταδίδει από την πλευρά του το Reuters, οι αγορές αντέδρασαν έντονα σε όλα αυτά: οι μετοχές υποχώρησαν, οι τραπεζικοί κολοσσοί BNP Paribas και Société Générale κατρακύλησαν, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά.

Την ίδια στιγμή, η κοινωνική δυσαρέσκεια κλιμακώνεται. Το BBC μεταδίδει πως το κίνημα Bloquons Tout έχει ήδη προγραμματίσει πανεθνική κινητοποίηση στις 10 Σεπτεμβρίου, θυμίζοντας διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων. Τα συνδικάτα ετοιμάζουν δικές τους κινητοποιήσεις ενάντια στη «λιτότητα».

Οι επιλογές του Μακρόν

Όσο για τον Εμανουέλ Μακρόν, οι επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αν ο Μπαϊρού χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, είτε θα πρέπει να διορίσει νέο πρωθυπουργό, είτε να προκηρύξει εκλογές. Όμως, όπως σημειώνει το Reuters, καμία από τις δύο λύσεις δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα ή το πολιτικό αδιέξοδο.

Οι συνέπειες για την προεδρία Μακρόν είναι σοβαρές. Οι τελευταίοι 18 μήνες της θητείας του κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε περίοδο αδράνειας και αμηχανίας.

Εκτός αν συμβεί κάποιο πολιτικό θαύμα, η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα φάση αποσταθεροποίησης — με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία της, τον κοινωνικό της ιστό και τη θέση της στην Ευρώπη.

