Φάρατζ: Αποχώρηση από την ΕΣΔΑ και μαζικές απελάσεις αν κερδίσει τις βρετανικές εκλογές το ακροδεξιό Reform UK

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του ακροδεξιού βρετανικού κόμματος Reform UK, δήλωσε την Τρίτη ότι αν κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές, η χώρα θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και θα προχωρήσει άμεσα στη σύλληψη και απέλαση οποιουδήποτε εισέρχεται παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Φάρατζ παρουσίασε τα σχέδιά του για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έπειτα από σημαντική αύξηση στον αριθμό μεταναστών που φθάνουν δια θαλάσσης μέσω της Μάγχης, και εν μέσω διαδηλώσεων για τη χρήση ξενοδοχείων από την κυβέρνηση για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Παρότι το κόμμα του κατέχει μόλις 4 από τις 650 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, έχει αποκτήσει δυναμική εκμεταλλευόμενο τη δημόσια απογοήτευση για την αδυναμία των διαδοχικών κυβερνήσεων να μειώσουν τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν με βάρκες.

Δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο δείχνουν ότι η στήριξη στο Reform UK ισοδυναμεί ή και ξεπερνά εκείνη των Εργατικών και των Συντηρητικών.

Τι δήλωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ

«Αν μπείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο παράνομα, θα συλληφθείτε και θα απελαθείτε και δεν θα σας επιτραπεί ΠΟΤΕ να μείνετε, τελεία και παύλα», δήλωσε ο Φάρατζ σε συνέντευξη Τύπου.

«Η διάθεση του κόσμου γύρω από αυτό το ζήτημα κυμαίνεται μεταξύ πλήρους απόγνωσης και αυξανόμενης οργής», πρόσθεσε, λέγοντας ότι πλέον υπάρχει «πραγματική απειλή για τη δημόσια τάξη» αν δεν ληφθούν μέτρα.

Ο Φάρατζ, ο οποίος εδώ και χρόνια συνδέει προβλήματα όπως η δημόσια υγεία και η στέγαση με την άφιξη μεταναστών, επανέλαβε τη θέση του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται «εισβολή» από μετανάστες.

Δήλωσε ότι αν το κόμμα του έρθει στην εξουσία, θα αποχωρήσει από την ΕΣΔΑ και θα καταργήσει ή θα «παρακάμψει» όλες τις άλλες διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων, ώστε να αποκλείσει κάθε αίτημα ασύλου και να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες που φτάνουν χωρίς άδεια θα απελαύνονται.

Το κόμμα δεσμεύτηκε να αυξήσει τη χωρητικότητα των κέντρων κράτησης και να εξασφαλίσει συμφωνίες με χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Ερυθραία και το Ιράν για την επιστροφή μεταναστών.

Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα για την πιθανότητα οι αιτούντες άσυλο να βασανιστούν ή να σκοτωθούν εάν σταλούν πίσω στις χώρες από τις οποίες διέφυγαν, ο Φάρατζ απάντησε: «Η εναλλακτική είναι να μην κάνουμε τίποτα… Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις αμαρτίες που διαπράττονται στον κόσμο».

Η μεταναστευτική πολιτική του Στάρμερ

Μέχρι στιγμής φέτος, περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι έχουν διασχίσει τη Μάγχη με βάρκες για να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο — αύξηση περίπου 50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 111.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 12μηνο έως τον Ιούνιο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εγκατέλειψε το σχέδιο της προηγούμενης Συντηρητικής κυβέρνησης να στέλνει μετανάστες που φθάνουν παράτυπα στη Ρουάντα.

Αντ’ αυτού, ποντάρει σε μια συμφωνία που συνήψε τον περασμένο μήνα με τη Γαλλία, με σκοπό την επιστροφή ορισμένων μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη με φουσκωτά και λέμβους πίσω στη Γαλλία.

Βρετανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το σχέδιο «ένας μέσα, ένας έξω» αποτελεί σημαντική πρόοδο, παρά το γεγονός ότι αρχικά αφορά περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που περιμένουν την απόφαση για το άσυλό τους στεγάζονται σε ξενοδοχεία με δημόσια δαπάνη — μια πολιτική που προκαλεί εδώ και καιρό αντιδράσεις και οδήγησε σε διαμαρτυρίες τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από καταγγελία ότι κάτοικος ξενοδοχείου επιχείρησε να φιλήσει ένα 14χρονο κορίτσι και κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία.

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, καθώς και αντιδιαδηλώσεις, ξέσπασαν αφού οι τοπικές αρχές εξασφάλισαν προσωρινή δικαστική απόφαση για να σταματήσει η φιλοξενία μεταναστών στο ξενοδοχείο Bell στο Έπινγκ, στα περίχωρα του Λονδίνου.

Με πληροφορίες από Euronews