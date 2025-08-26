Ισραήλ: «Κάμερα της Χαμάς στο νοσοκομείο Νάσερ παρακολουθούσε τις κινήσεις του στρατού»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από την αρχική έρευνά του για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ της Λωρίδας της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, διαπίστωσε ότι οι στρατιώτες είχαν εντοπίσει στην περιοχή μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» για να παρακολουθεί τις δυνάμεις του.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφους που εργάζονταν για τα πρακτορεία Reuters και Associated Press, το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αργότερα ανέφερε ότι το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το «τραγικό δυστύχημα», όπως το αποκάλεσε.

Κατά τον στρατό του Ισραήλ, μεταξύ των θυμάτων ήταν 6 «τρομοκράτες».

Το «διπλό χτύπημα» στο νοσοκομείο

Την ίδια ώρα, διεθνής κατακραυγή έχει ξεσπάσει μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Οι σκηνές χάους καταγράφηκαν σε βίντεο και επιβεβαιώθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Χουσάμ αλ-Μάσρι, εικονολήπτης του Reuters, η Μάριam Ντάγκα, συνεργάτιδα του Associated Press, ο Μοχάμεντ Σαλάμα (Al Jazeera, Middle East Eye), ο Άχμεντ Αμπού Αζίζ (Middle East Eye) και ο Μοάζ Αμπού Τάχα, που συνεργαζόταν με διεθνή μέσα.

Οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου μιλούν για «συστηματική στοχοποίηση» δημοσιογράφων, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από 190 έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σε 22 μήνες πολέμου.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε «ειδεχθείς δολοφονίες» και ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απαράδεκτες», ενώ το Λονδίνο και το Βερολίνο εξέφρασαν «σοκ». Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να δηλώσει πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με όσα συνέβησαν.