Ο Μερτς πιστεύει πως το Ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ δεν είχε στόχο τους δημοσιογράφους

«Όμως ο ισραηλινός στρατός και η ισραηλινή κυβέρνηση υποσχέθηκαν να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένη έρευνα για αυτό το συμβάν», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

«Και θα ήθελα να περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προτού καταλήξω σε τελική κρίση», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες, Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφο που εργάζονταν για το Reuters, το Assosiated Press, το Al Jazeera και άλλα ΜΜΕ.

Κομισιόν: «Εντελώς απαράδεκτη» η επίθεση

Η επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χθες Δευτέρα, είναι «εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Άνουαρ αλ Ανούνι σε συνέντευξη Τύπου.

«Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν για υπερβολικά πολύ καιρό και είναι ώρα να σπάσει ο κύκλος της βίας», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ