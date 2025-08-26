Βρετανία: Υποτροφίες σε φοιτητές από τη Γάζα για να σπουδάσουν στα βρετανικά Πανεπιστήμια

Η Βρετανία θα υποδεχτεί μια ομάδα φοιτητών με υποτροφίες από τη Λωρίδα της Γάζας για να τους δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε βρετανικά πανεπιστήμια, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση Στάρμερ.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για περίπου 40 φοιτητές από τον παλαιστινιακό θύλακα, ορισμένοι από τους οποίους αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Κάποιοι από αυτούς τους φοιτητές γίνονται δεκτοί μέσω προγράμματος που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των Εργατικών. Άλλοι θα γίνουν δεκτοί μέσω ιδιωτικών υποτροφιών.

Εναπόκειται πρώτα στην ισραηλινή κυβέρνηση να εγκρίνει την έξοδο των φοιτητών από τη Λωρίδα της Γάζας, περιοχή ισοπεδωμένη μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισραήλ είναι τεταμένες τις τελευταίες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.

Ο Ισραηλινός ομόλογός του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε αμέσως μια τέτοια κίνηση, εκτιμώντας ότι αυτή «ανταμείβει την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς και τιμωρεί τα θύματά της».

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ