Ιαπωνία: «Συγγνώμη» της Αστυνομίας στο μνήμα άνδρα που κατηγορήθηκε αδίκως

Λουλούδια στο μνήμα ενός άνδρα άφησαν στελέχη της ιαπωνικής Αστυνομίας, ζητώντας συγγνώμη για το γεγονός ότι κατηγορήθηκε αδίκως.

Ο επιχειρηματίας Σιζούο Αϊσίμα και τρεις ακόμη συνεργάτες του είχαν κατηγορηθεί για παράνομες εξαγωγές ευαίσθητου βιομηχανικού εξοπλισμού τον Μάρτιο του 2020.

Ο άνδρας πέθανε από καρκίνο του στομάχου τον Φεβρουάριο του 2021, πέντε μήνες προτού αθωωθεί και ενώ είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Η οικογένειά του βρέθηκε στο μνήμα του, χθες Δευτέρα, προκειμένου να δεχθεί τη «συγγνώμη» των ιαπωνικών Αρχών, ωστόσο η σύζυγός του δήλωσε ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει όσους βρίσκονταν πίσω από τις άδικες κατηγορίες.

Η εταιρεία του Σιζούο Αϊσίμα, Ohkawara Kakohki, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη τον Σεπτέμβριο του 2021, με το δικαστήριο να τη δικαιώνει, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Το χρονικό

Οι κατηγορίες εις βάρος των στελεχών της εταιρείας προέκυψαν έπειτα από τις εξαγωγές ενός ξηραντήρα ψεκασμού, μιας βιομηχανικής συσκευής ξήρανσης που μετατρέπει ένα υγρό μίγμα σε σκόνη. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον στρατό.

Η εταιρεία δήλωνε εξαρχής ότι η επιχείρησή της δεν καλύπτονταν από περιορισμούς στις εξαγωγές. Οι εισαγγελείς απέσυραν τις κατηγορίες τον Ιούλιο του 2021, λόγω αμφιβολιών για την ενοχή των κατηγορουμένων.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκλήθηκε από το παράνομο αίτημα κράτησής του και την άσκηση δίωξης, καθώς και για τη στέρηση από τον Αϊσίμα ευκαιριών για ιατρική περίθαλψη, απορρίπτοντας αβάσιμα το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Χιρόσι Ισικάουα, σύμφωνα με το BBC.

Ο Αϊσίμα υπέβαλε οκτώ αιτήματα αποφυλάκισης με εγγύηση, τα οποία απορρίφθηκαν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο και η Εισαγγελία της Περιφέρειας του Τόκιο δεν άσκησαν έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, βάσει της οποίας κλήθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση στην εταιρεία.