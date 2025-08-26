Logo Image

Αλ. Στουμπ: Ελπίζω η υπομονή του Τραμπ με τη Μόσχα να εξαντληθεί

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας θεωρείται από τους προνομιακούς συνομιλητές του Αμερικανού προέδρου

Να λάβει μέτρα που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να καθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, εκφράζοντας τη ελπίδα ότι η υπομονή του αμερικανού Προέδρου έναντι της Μόσχας θα «εξαντληθεί».

Ο Στουμπ συνδέεται με δεσμούς φιλίας με τον Τραμπ και μετέβη πρόσφατα μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης.

«Ελπίζω πως η υπομονή των δυτικών χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα εξαντληθεί. Γιατί όποτε εξαντλήθηκε η υπομονή του προέδρου Τραμπ, έλαβε μέτρα που επέτρεψαν να εξευρεθεί λύση», δήλωσε ο Στουμπ σε συνέντευξη Τύπου.

«Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην Ινδία επειδή η Ινδία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αέριο και όπλα. Τώρα, αν ο πρόεδρος Τραμπ έκανε το ίδιο στις χώρες Α, Β και Γ, μπορεί να βλέπαμε επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Στουμπ.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

