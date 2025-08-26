Αλ. Στουμπ: Ελπίζω η υπομονή του Τραμπ με τη Μόσχα να εξαντληθεί

Να λάβει μέτρα που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να καθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, εκφράζοντας τη ελπίδα ότι η υπομονή του αμερικανού Προέδρου έναντι της Μόσχας θα «εξαντληθεί».

Ο Στουμπ συνδέεται με δεσμούς φιλίας με τον Τραμπ και μετέβη πρόσφατα μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης.

«Ελπίζω πως η υπομονή των δυτικών χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα εξαντληθεί. Γιατί όποτε εξαντλήθηκε η υπομονή του προέδρου Τραμπ, έλαβε μέτρα που επέτρεψαν να εξευρεθεί λύση», δήλωσε ο Στουμπ σε συνέντευξη Τύπου.

«Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην Ινδία επειδή η Ινδία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αέριο και όπλα. Τώρα, αν ο πρόεδρος Τραμπ έκανε το ίδιο στις χώρες Α, Β και Γ, μπορεί να βλέπαμε επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Στουμπ.

ΑΠΕ – ΜΠΕ