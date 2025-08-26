Μποτσουάνα: Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας κήρυξε η Μποτσουάνα, καθώς αντιμετωπίζει έλλειψη βασικών φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Ο πρόεδρος της χώρας Ντούμα Μπόκο έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω διαγγέλματος, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τη γενικότερη διαχείριση των ελλείψεων, με φόντο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αφρικανική χώρα.

Πλήγμα η μείωση πωλήσεων διαμαντιών

Η οικονομία της Μποτσουάνα, η οποία έχει πληθυσμό 2,5 εκατομμυρίων, έχει πληγεί από την ύφεση στη διεθνή αγορά διαμαντιών, καθώς είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς διαμαντιών στον κόσμο.

Αυτή η πίεση, που τροφοδοτείται περαιτέρω από τις περικοπές της αμερικανικής βοήθειας, έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανεργίας και φτώχειας.

Ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε σύμφωνα με το BBC ότι το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε έκτακτη χρηματοδότηση περίπου 18 εκατ. δολαρίων.