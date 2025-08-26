Logo Image

Μποτσουάνα: Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας

Κόσμος

Μποτσουάνα: Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας

ΑΠΕ-ΜΠΕ (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη βασικών φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας κήρυξε η Μποτσουάνα, καθώς αντιμετωπίζει έλλειψη βασικών φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Ο πρόεδρος της χώρας Ντούμα Μπόκο έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω διαγγέλματος, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τη γενικότερη διαχείριση των ελλείψεων, με φόντο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αφρικανική χώρα.

Πλήγμα η μείωση πωλήσεων διαμαντιών

Η οικονομία της Μποτσουάνα, η οποία έχει πληθυσμό 2,5 εκατομμυρίων, έχει πληγεί από την ύφεση στη διεθνή αγορά διαμαντιών, καθώς είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς διαμαντιών στον κόσμο.

Αυτή η πίεση, που τροφοδοτείται περαιτέρω από τις περικοπές της αμερικανικής βοήθειας, έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανεργίας και φτώχειας.

Ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε σύμφωνα με το BBC ότι το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε έκτακτη χρηματοδότηση περίπου 18 εκατ. δολαρίων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube