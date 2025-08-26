Δ. Δαβέττας στο Naftemporiki TV: Eκλογές θα σήμαιναν συντριβή για το κόμμα του Μακρόν

«Εντολοδόχο των μεγάλων εταιρειών, της παγκοσμιοποίησης και των ολιγαρχών» χαρακτήρισε τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης ΙΕSA Δημοσθένης Δαβέττας, μιλώντας στην εκπομπή 120’ Markets του Naftemporiki TV με τον Κώστα Καλέτσιο.

Ακόμη, επισήμανε ότι εκλογές θα σήμαιναν συντριβή για το κόμμα του Μακρόν, ο οποίος ίσως καταφύγει στο άρθρο 16 του Συντάγματος για απόλυτη εξουσία του Προέδρου επικαλούμενος κρίση.

Αποκωδικοποιώντας την στρατηγική Μακρόν στην Τουρκία, ο κ. Δαβέττας δήλωσε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος εξυπηρετεί στρατηγική Αμερικανών και Βρετανών που θέλουν την Τουρκία ως βασικό παίκτη που μπορεί να συνιστά την εναλλακτική λύση διάλογου με τη Ρωσία.