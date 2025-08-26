Boeing της Air China πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ρωσία

Αεροσκάφος Boeing 777 -300 της Air China, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς το Πεκίνο με 265 επιβάτες, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σιβηρία, λόγω προβλήματος στον έναν κινητήρα.

Σύμφωνα με τη ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia, το κινεζικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νιζνεβάρτοφσκ στη Δυτική Σιβηρία.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Λονδίνο προς το Πεκίνο, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της Air China αποφάσισε να προσγειωθεί σε ένα εναλλακτικό αεροδρόμιο στη Ρωσία», ανακοίνωσε η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας. «Η αιτία ήταν μια δυσλειτουργία ενός από τους κινητήρες».

Η Air China αποφάσισε να στείλει ένα αεροσκάφος αντικατάστασης στο Νιζνεβάρτοφσκ, ανακοίνωσε η Rosaviatsia.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρχικά δεν επετράπη στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο. Η απευθείας αεροπορική κυκλοφορία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της ΕΕ, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και της Μεγάλης Βρετανίας, έχει ανασταλεί λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, υπάρχουν αεροπορικές συνδέσεις μέσω διεθνών κόμβων, όπως η Κωνσταντινούπολη.

BREAKING Another Boeing scare: An Air China flight from London to Beijing was forced into an emergency landing in Nizhnevartovsk, Russia, after an engine failure. All 311 passengers are safe, but the aircraft is now grounded for maintenance, fueling fresh doubts over… pic.twitter.com/qRcpFyFJwk — The Global Lens (@The_GlobalLens) August 26, 2025

Ο ρωσικός εναέριος χώρος είναι επίσης κλειστός για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, γεγονός που τις οδήγησε πρόσφατα πολλές εκ των οποίω να αναστείλουν τις απευθείας πτήσεις τους προς την Κίνα λόγω σημαντικών παρακάμψεων. Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μικρότερες διαδρομές μέσω Ρωσίας.