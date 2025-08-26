Κίνα: Παγιδευμένη γυναίκα σώθηκε μέσω μηνύματος που έγραψε με το αίμα της

Μια γυναίκα, η οποία είχε κλειδωθεί επί 30 ώρες σε δωμάτιο στην Κίνα, διεσώθη αφού πέταξε από το παράθυρο ένα μήνυμα που είχε γράψει με αίμα σε ένα μαξιλάρι.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο, χωρίς το τηλέφωνό της.

Πώς παγιδεύτηκε

Όταν η πόρτα έκλεισε, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να την ανοίξει από μέσα, λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς.

Η γυναίκα παρέμεινε παγιδευμένη χωρίς φαγητό ή πρόσβαση σε τουαλέτα, στον έκτο όροφο του κτιρίου.

Έπειτα από μιάμιση μέρα και πολλές προσπάθειες διαφυγής, «απελπισμένη, δάγκωσε το δάχτυλό της και χρησιμοποίησε το αίμα της για να γράψει ‘110 625’ σε ένα μαξιλάρι, το οποίο πέταξε από το παράθυρο», ανέφερε η τοπική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αριθμός «625» είναι ο αριθμός του δωματίου στο οποίο είχε παγιδευτεί η γυναίκα. Ο αριθμός «110» αντιστοιχεί στον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Ένας διανομέας εντόπισε το μήνυμα

Ένας διανομέας φαγητού εντόπισε το μήνυμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

«Φοβήθηκα, αλλά όταν είδα τον αριθμό 110 στο μαξιλάρι, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ήταν μια κραυγή για βοήθεια», δήλωσε ο Ζανγκ.

Στη συνέχεια, η αστυνομία παραβίασε την πόρτα, απελευθερώνοντας τη γυναίκα.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την εμφανίζουν ατημέλητη να ευχαριστεί τους αστυνομικούς. «Πήγα εκεί χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα», λέει η γυναίκα στο βίντεο.

Ο διανομέας έλαβε 3.000 γιουάν (361 ευρώ) από τις αρχές του Λεσάν για τον ρόλο του στη διάσωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP