Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εκλιπαρεί τον Έλον Μασκ να σταματήσει τη διακίνηση υλικού στο X

Μια γυναίκα, θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, απευθύνει δραματική έκκληση στον Ίλον Μασκ να σταματήσει τη διακίνηση εικόνων του δικού της μαρτυρίου –και χιλιάδων άλλων θυμάτων– μέσα από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ», δηλώνει η «Zora» (ψευδώνυμο), η οποία έπεσε θύμα κακοποίησης πριν από περισσότερα από 20 χρόνια στις ΗΠΑ. Παρά τις καταδίκες των δραστών, οι εικόνες της κακοποίησης συνεχίζουν να πωλούνται και να ανταλλάσσονται, αυτή τη φορά όχι μόνο στο λεγόμενο dark web αλλά και ανοιχτά στο X.

Η βιομηχανία δισεκατομμυρίων

Έρευνα του BBC αποκάλυψε πως υλικό κακοποίησης παιδιών –με εκτιμώμενη αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων– προσφέρεται προς πώληση μέσω λογαριασμών στο X, με συνδέσμους που οδηγούν σε εφαρμογές όπως το Telegram. Ομάδες ακτιβιστών όπως οι Anonymous παρακολουθούν επίμονα τέτοιους λογαριασμούς, όμως κάθε φορά που ένας κλείνει, εμφανίζεται αμέσως ένας άλλος.

Ένας από τους εμπόρους, με έδρα την Τζακάρτα, διαφήμιζε «VIP πακέτα» με χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και περιπτώσεις βιασμού ανηλίκων. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το BBC οδήγησαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα κατοίκου της ινδονησιακής πρωτεύουσας, ο οποίος δήλωσε άγνοια για τη δραστηριότητα.

Η αγωνία των θυμάτων

Για τη Zora, η οποία μεγάλωσε γνωρίζοντας πως η κακοποίησή της δεν ξεχάστηκε ποτέ, η αναπαραγωγή αυτού του υλικού αποτελεί μια συνεχή επαναθυματοποίηση. «Όσοι διακινούν αυτό το υλικό δεν είναι απλοί παρατηρητές. Είναι συνένοχοι», λέει.

Παράλληλα, οργανισμοί όπως το National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) στις ΗΠΑ λαμβάνουν δεκάδες εκατομμύρια αναφορές ετησίως από εταιρείες τεχνολογίας για παράνομο υλικό που εντοπίζεται στις πλατφόρμες τους.

Η απάντηση των εταιρειών

Το X δηλώνει ότι έχει «μηδενική ανοχή» στην κακοποίηση ανηλίκων και πως επενδύει σε τεχνολογίες για την άμεση ανίχνευση και αφαίρεση περιεχομένου. Από την πλευρά του το Telegram ανακοίνωσε ότι έχει ήδη μπλοκάρει περισσότερα από 565.000 κανάλια που σχετίζονται με τέτοιο υλικό μέσα στο 2025.

Όμως τα θύματα, όπως η Zora, ζητούν περισσότερα: «Εάν επρόκειτο για τα δικά σου παιδιά, θα δρούσες ακαριαία. Σε ικετεύω να κάνεις το ίδιο για εμάς. Η ώρα να δράσεις είναι τώρα».