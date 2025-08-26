Τραμπ: Δεν είμαι δικτάτορας – αλλά πολλοί Αμερικανοί θέλουν έναν (βίντεο)

Τις κατηγορίες πως συμπεριφέρεται ως «δικτάτορας» απέρριψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που κλιμακώνει την παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων σε μεγάλες πόλεις με πρόσχημα την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Ο ίδιος, μάλιστα, επέμεινε ότι «πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν δικτάτορα», για να προσθέσει αμέσως ότι ο ίδιος δεν είναι ένας από αυτούς: «Έχω κοινή λογική, είμαι ένας έξυπνος άνθρωπος».

“A lot of people are saying maybe we’d like a dictator… I don’t like a dictator. I’m not a dictator. I’m a man with great common sense and I’m a smart person” — Donald Trump to reporters today. pic.twitter.com/928P9s8NMp — Pop Base (@PopBase) August 25, 2025

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν υπογράψει δύο εκτελεστικά διατάγματα –το ένα για την κατάργηση της «cashless bail» (αποφυλάκιση χωρίς χρηματική εγγύηση) και το άλλο για την ποινικοποίηση της καύσης της αμερικανικής σημαίας.

Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε των κινήσεών του λέγοντας πως οι Δημοκρατικοί δήμαρχοι «δεν αναγνωρίζουν ότι οι πόλεις τους έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης».

Εθνοφρουρά παντού

Η Ουάσιγκτον αποτέλεσε το πρώτο πεδίο εφαρμογής της νέας στρατηγικής, με 800 μέλη της Εθνοφρουράς να αναπτύσσονται στην πόλη –παρά το γεγονός ότι τα επίσημα στατιστικά δείχνουν μείωση της βίας.

Παρόμοια μέτρα έχουν ληφθεί και σε Λος Άντζελες, με τον Λευκό Οίκο να εξετάζει πλέον την αποστολή δυνάμεων και στο Σικάγο.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Τραμπ ότι κατασκευάζει μια εικόνα γενικευμένης ανασφάλειας για να δικαιολογήσει την ομοσπονδιακή επέμβαση σε πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες.

«Θα έπρεπε να με ευχαριστούν»

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτζκερ έκανε λόγο για «κατασκευασμένη κρίση», ενώ ο ομόλογός του στο Μέριλαντ, Γουές Μουρ, τόνισε ότι η Βαλτιμόρη καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών των τελευταίων 40 ετών.

Ο Τραμπ, πάντως, εμφανίζεται αμετακίνητος: «Όταν βλέπω τι συμβαίνει στις πόλεις μας και στέλνω στρατό, αντί να με ευχαριστούν λένε ότι προσπαθώ να καταλάβω τη Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.