Στην τελική μάχη για την προεδρία της Βολιβίας: Η οικονομική κρίση και το «χρυσάφι» του λιθίου

Η Βολιβία βαδίζει προς τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 19 Οκτωβρίου, με φαβορί τον κεντροδεξιό γερουσιαστή Ροδρίγο Πας, που υπόσχεται «σταθεροποίηση χωρίς οδυνηρή προσαρμογή».

Απέναντί του, ο πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα δηλώνει αποφασισμένος να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με την Κίνα και τη Ρωσία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για το στρατηγικό αυτό μέταλλο.

Οικονομία σε ασφυξία

Ο Ροδρίγο Πας συγκέντρωσε 32% στον πρώτο γύρο, κερδίζοντας αιφνιδιαστικά την πρωτιά.

Απορρίπτει τα σκληρά προγράμματα προσαρμογής, αλλά μιλά για μια «μετάβαση» με μείωση του ελλείμματος κατά 60%, πάταξη της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου καυσίμων, και αναπροσαρμογή της ισοτιμίας, καθώς το δολάριο στη μαύρη αγορά πωλείται διπλάσια από την επίσημη τιμή.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου Λουίς Άρσε άφησε σχεδόν άδεια τα συναλλαγματικά αποθέματα, προσπαθώντας να στηρίξει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 25% – το υψηλότερο επίπεδο 17 ετών.

Ο Κιρόγα σηκώνει τη σημαία του λιθίου

Απέναντί του, με 26,7% στον πρώτο γύρο, ο Χόρχε Κιρόγα υπόσχεται να μπλοκάρει τις συμβάσεις με την κινεζική CBC Investment (θυγατρική της CATL) και τη ρωσική Uranium One (Rosatom), που προβλέπουν εργοστάσια δυναμικότητας δεκάδων χιλιάδων τόνων.

«Δεν θα εγκριθούν», ξεκαθάρισε, κάνοντας λόγο για ανάγκη νέου θεσμικού πλαισίου, αντίστοιχου με εκείνο των υδρογονανθράκων.

Το «τρίγωνο του λιθίου» στο μικροσκόπιο

Με εκτιμώμενα αποθέματα 23 εκατομμυρίων τόνων, η Βολιβία φιλοδοξεί να καταστεί παγκόσμια δύναμη στο στρατηγικό μέταλλο που τροφοδοτεί την ηλεκτροκίνηση.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Χιλή και την Αργεντινή, παραμένει πίσω στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων.

Η έκβαση της εκλογικής μάχης θα καθορίσει αν η Λα Πας θα στραφεί προς διεθνείς συμμαχίες με την Κίνα και τη Ρωσία ή θα επιχειρήσει νέα στρατηγική με πιο διαφανείς όρους.

Το διακύβευμα του Οκτωβρίου

Ο Πας, γιος του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα, εμφανίζεται ως η ήπια λύση για την οικονομία, ενώ ο Κιρόγα θέτει στο επίκεντρο την αναμέτρηση με τα μεγάλα ξένα συμφέροντα.

Και οι δύο, πάντως, αναγνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται επείγουσα σταθεροποίηση. Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου θα κρίνει όχι μόνο την οικονομική πορεία της Βολιβίας, αλλά και το μέλλον της στον παγκόσμιο χάρτη της ενέργειας.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, BBC