Υεμένη: 10 νεκροί, 96 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στη Σανάα

Σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην Υεμένη, ισραηλινά πλήγματα στη Σανάα την Κυριακή προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό σχεδόν εκατό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το κίνημα των Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε αντίποινα για επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της ισραηλινής επικράτειας.

Στόχοι και απολογισμός

Οι Χούθι ανέφεραν ότι οι βομβαρδισμοί χτύπησαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πρωτεύουσα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας τους, Ανίς Αλασμπάχι, έκανε λόγο για «10 νεκρούς και 96 τραυματίες», ανεβάζοντας τον απολογισμό από τους έξι νεκρούς και 86 τραυματίες που είχαν ανακοινωθεί αρχικά.

Η ισραηλινή εκδοχή

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τα πλήγματα, λέγοντας ότι στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές των Χούθι, ανάμεσά τους το μέγαρο της προεδρίας στη Σανάα και εγκαταστάσεις καυσίμων.

Η ανακοίνωση έκανε λόγο για «τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι» που συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Μαίνονται οι επιθέσεις των Χούθι

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη τη βόρεια Υεμένη και πολεμούν από το 2014 τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Πύραυλοι και drones εκτοξεύονται τακτικά εναντίον του Ισραήλ, αν και οι περισσότερες επιθέσεις αναχαιτίζονται.

Το κίνημα των Χούθι συγκαταλέγεται στον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης» –μια χαλαρή συμμαχία οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν και περιλαμβάνει τη Χεζμπολά του Λιβάνου και τη Χαμάς. Η εμπλοκή του στον πόλεμο της Γάζας εντείνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP