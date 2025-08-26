Αμπρέγο Γκαρσία: Ο άνθρωπος που έχει γίνει σύμβολο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ

Η υπόθεση του 30χρονου Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ – συχνά κόντρα ακόμη και στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Παρά την προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ανέκοψε την απέλασή του στην Ουγκάντα, ο Σαλβαδοριανός τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση, σε μία εξέλιξη που πυροδοτεί κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ.

UPDATE: A Judge said the Trump administration is “absolutely forbidden” from removing “Mr. Abrego Garcia from the continental United States.” Trump’s lawyer responded with: “Your honor, yes, we certainly understand that.” pic.twitter.com/F0lCUgJJrL — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) August 25, 2025

Από απέλαση σε απέλαση

Ο Αμπρέγο Γκαρσία απελάθηκε τον Μάρτιο στο Ελ Σαλβαδόρ μαζί με εκατοντάδες άλλους Λατινοαμερικανούς, καθώς οι αμερικανικές αρχές τον συνέδεαν με τη συμμορία Tren de Aragua.

Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχθηκαν ότι η απέλαση έγινε λόγω «διοικητικού σφάλματος», αφού το ένταλμα είχε ακυρωθεί ήδη από το 2019. Επέστρεψε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, μόνο και μόνο για να του απαγγελθούν νέες κατηγορίες για «συνέργεια σε παράνομη διαμονή μεταναστών».

Η νέα απειλή απέλασης δεν αφορά το Ελ Σαλβαδόρ αλλά την Ουγκάντα, με την οποία η Ουάσιγκτον υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία για την υποδοχή μεταναστών.

Ο συνήγορός του κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την Ουγκάντα ως «μαστίγιο» και την Κόστα Ρίκα ως «καρότο» για να τον εξαναγκάσει να αποδεχθεί ενοχή.

Kilmar Abrego Garcia is not and will never be a Maryland Man—he is a criminal illegal alien from El Salvador and public safety threat. It is insane that sanctuary politicians chose to glorify and stand with an MS-13 gang member over the safety of American citizens.@POTUS Trump… pic.twitter.com/jYeS0FPwy0 — Homeland Security (@DHSgov) August 25, 2025

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ICE στη Βαλτιμόρη, φωνάζοντας «Ντροπή!» και κρατώντας πανό με το σύνθημα «Αφήστε ελεύθερο τον Κίλμαρ».

Ο ίδιος, λίγο πριν τεθεί υπό κράτηση, ζήτησε από το πλήθος «να συνεχίσει να αντιστέκεται και να αγωνίζεται, όχι μόνο για εκείνον αλλά για όλους τους μετανάστες».

Η υπόθεση Αμπρέγο Γκαρσία αναδεικνύεται σε εμβληματική για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη μετανάστευση, με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να εξακολουθεί να κάνει λόγο για «εισβολή εγκληματιών» στις ΗΠΑ και να προβάλλει τις απελάσεις σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, οι κατηγορίες περί δεσμών του με την διαβόητη συμμορία MS-13, που εκείνος διαψεύδει, επιτείνουν τη σύγκρουση ανάμεσα σε υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κυβέρνηση.