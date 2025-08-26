Logo Image

Αμπρέγο Γκαρσία: Ο άνθρωπος που έχει γίνει σύμβολο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ

REUTERS/Ken Cedeno

Δικαστήριο εμποδίζει προσωρινά την απέλασή του στην Ουγκάντα - Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένη να τον διώξει από τη χώρα χαρακτηρίζοντάς τον εγκληματία

Η υπόθεση του 30χρονου Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ – συχνά κόντρα ακόμη και στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Παρά την προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ανέκοψε την απέλασή του στην Ουγκάντα, ο Σαλβαδοριανός τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση, σε μία εξέλιξη που πυροδοτεί κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ.

Από απέλαση σε απέλαση

Ο Αμπρέγο Γκαρσία απελάθηκε τον Μάρτιο στο Ελ Σαλβαδόρ μαζί με εκατοντάδες άλλους Λατινοαμερικανούς, καθώς οι αμερικανικές αρχές τον συνέδεαν με τη συμμορία Tren de Aragua.

Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχθηκαν ότι η απέλαση έγινε λόγω «διοικητικού σφάλματος», αφού το ένταλμα είχε ακυρωθεί ήδη από το 2019. Επέστρεψε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, μόνο και μόνο για να του απαγγελθούν νέες κατηγορίες για «συνέργεια σε παράνομη διαμονή μεταναστών».

Η νέα απειλή απέλασης δεν αφορά το Ελ Σαλβαδόρ αλλά την Ουγκάντα, με την οποία η Ουάσιγκτον υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία για την υποδοχή μεταναστών.

Ο συνήγορός του κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την Ουγκάντα ως «μαστίγιο» και την Κόστα Ρίκα ως «καρότο» για να τον εξαναγκάσει να αποδεχθεί ενοχή.

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ICE στη Βαλτιμόρη, φωνάζοντας «Ντροπή!» και κρατώντας πανό με το σύνθημα «Αφήστε ελεύθερο τον Κίλμαρ».

Ο ίδιος, λίγο πριν τεθεί υπό κράτηση, ζήτησε από το πλήθος «να συνεχίσει να αντιστέκεται και να αγωνίζεται, όχι μόνο για εκείνον αλλά για όλους τους μετανάστες».

Η υπόθεση Αμπρέγο Γκαρσία αναδεικνύεται σε εμβληματική για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη μετανάστευση, με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να εξακολουθεί να κάνει λόγο για «εισβολή εγκληματιών» στις ΗΠΑ και να προβάλλει τις απελάσεις σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, οι κατηγορίες περί δεσμών του με την διαβόητη συμμορία MS-13, που εκείνος διαψεύδει, επιτείνουν τη σύγκρουση ανάμεσα σε υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κυβέρνηση.

