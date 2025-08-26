Λιβύη: «Επίθεση άνευ προηγουμένου» στο Ocean Viking με σφαίρες από την ακτοφυλακή

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνει η γαλλική ΜΚΟ SOS Méditerranée, μετά την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο διάσωσης Ocean Viking από σκάφος της λιβυκής ακτοφυλακής σε διεθνή ύδατα, την ώρα που μετέφερε 87 διασωθέντες.

Παρά τα πυρά που διήρκεσαν περίπου είκοσι λεπτά, δεν τραυματίστηκε κανείς, όμως το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Πυρά χωρίς προειδοποίηση

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, την Κυριακή το απόγευμα το Ocean Viking βρέθηκε αντιμέτωπο με περιπολικό της λιβυκής ακτοφυλακής περίπου 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Παρά την ενημέρωση του πληρώματος ότι αποχωρούσε από την περιοχή, δύο άνδρες άνοιξαν πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση».

Οι σφαίρες έσπασαν παράθυρα, κεραίες και σωστικά μέσα, με τις βολές να περνούν «στο ύψος του κεφαλιού ανθρώπου».

Today at 3pm, the #OceanViking has been deliberately and violently attacked in intl. waters by the Libyan Coast Guard, who fired hundreds of shots at our ship. The 87 survivors and crew on board were not wounded. We are currently working on a detailed reconstruction of events. pic.twitter.com/i8RkuYI1ep — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) August 24, 2025

Στο στόχαστρο η ευρωπαϊκή συνεργασία

Η SOS Méditerranée χαρακτήρισε το περιστατικό «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός αλλά για «μακρύ ιστορικό ανεύθυνης συμπεριφοράς» της λιβυκής ακτοφυλακής.

Σημείωσε δε ότι το περιπολικό που πυροβόλησε το πλοίο είχε δοθεί στη Λιβύη από την Ιταλία το 2023, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης.

Η γενική διευθύντρια της οργάνωσης, Σοφί Μπο, απαίτησε «πλήρη έρευνα» και τον «άμεσο τερματισμό κάθε ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη Λιβύη».

“La Guarda costiera libica ci ha attaccato per 20 minuti” Video shock diffuso dall’equipaggio della Ocean Viking l’imbarcazione ha subito un attacco a fuoco in acque internazionali da parte della cosiddetta Guardia costiera libica, mentre trasportava 87 migranti salvati in mare. pic.twitter.com/WUZjOOa4R3 — Fanpage.it (@fanpage) August 25, 2025

Στους διασωθέντες κυριαρχούν Σουδανοί

Από τους 87 ανθρώπους που βρίσκονταν στο Ocean Viking, οι 80 είναι πρόσφυγες από το Σουδάν, εκ των οποίων 21 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Στο Σουδάν είναι σε εξέλιξη η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.

Το πλοίο κατευθύνεται προς τις Συρακούσες της Σικελίας, τόσο για την αποβίβασή τους όσο και για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

Μπλόκο στο Mediterranea από την Ιταλία

Την ίδια ώρα, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε στο λιμάνι του Τράπανι το πλοίο Mediterranea της οργάνωσης Mediterranea Saving Humans, κατηγορώντας το πλήρωμα ότι παρέβη κυβερνητική εντολή μεταφέροντας διασωθέντες στη Σικελία αντί για τη Γένοβα.

Η οργάνωση αντιμετωπίζει πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ παραμένει άγνωστο πόσο θα κρατηθεί το σκάφος.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, dpa