Λιβύη: «Επίθεση άνευ προηγουμένου» στο Ocean Viking με σφαίρες από την ακτοφυλακή

SOS Méditerranée: Σφαίρες έσπασαν παράθυρα και σωστικές λέμβους – Η οργάνωση ζητεί τερματισμό της ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη Λιβύη

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνει η γαλλική ΜΚΟ SOS Méditerranée, μετά την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο διάσωσης Ocean Viking από σκάφος της λιβυκής ακτοφυλακής σε διεθνή ύδατα, την ώρα που μετέφερε 87 διασωθέντες.

Παρά τα πυρά που διήρκεσαν περίπου είκοσι λεπτά, δεν τραυματίστηκε κανείς, όμως το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Πυρά χωρίς προειδοποίηση

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, την Κυριακή το απόγευμα το Ocean Viking βρέθηκε αντιμέτωπο με περιπολικό της λιβυκής ακτοφυλακής περίπου 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Παρά την ενημέρωση του πληρώματος ότι αποχωρούσε από την περιοχή, δύο άνδρες άνοιξαν πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση».

Οι σφαίρες έσπασαν παράθυρα, κεραίες και σωστικά μέσα, με τις βολές να περνούν «στο ύψος του κεφαλιού ανθρώπου».

Στο στόχαστρο η ευρωπαϊκή συνεργασία

Η SOS Méditerranée χαρακτήρισε το περιστατικό «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός αλλά για «μακρύ ιστορικό ανεύθυνης συμπεριφοράς» της λιβυκής ακτοφυλακής.

Σημείωσε δε ότι το περιπολικό που πυροβόλησε το πλοίο είχε δοθεί στη Λιβύη από την Ιταλία το 2023, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης.

Η γενική διευθύντρια της οργάνωσης, Σοφί Μπο, απαίτησε «πλήρη έρευνα» και τον «άμεσο τερματισμό κάθε ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη Λιβύη».

Στους διασωθέντες κυριαρχούν Σουδανοί

Από τους 87 ανθρώπους που βρίσκονταν στο Ocean Viking, οι 80 είναι πρόσφυγες από το Σουδάν, εκ των οποίων 21 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Στο Σουδάν είναι σε εξέλιξη η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.

Το πλοίο κατευθύνεται προς τις Συρακούσες της Σικελίας, τόσο για την αποβίβασή τους όσο και για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

Μπλόκο στο Mediterranea από την Ιταλία

Την ίδια ώρα, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε στο λιμάνι του Τράπανι το πλοίο Mediterranea της οργάνωσης Mediterranea Saving Humans, κατηγορώντας το πλήρωμα ότι παρέβη κυβερνητική εντολή μεταφέροντας διασωθέντες στη Σικελία αντί για τη Γένοβα.

Η οργάνωση αντιμετωπίζει πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ παραμένει άγνωστο πόσο θα κρατηθεί το σκάφος.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, dpa

