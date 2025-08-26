Γάζα: 5 οι νεκροί δημοσιογράφοι από το «τραγικό ατύχημα» – Διεθνής κατακραυγή κατά Νετανιάχου

Σκηνές χάους και απόγνωσης εκτυλίχθηκαν χθες στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όταν ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις σκότωσαν 20 αμάχους, μεταξύ των οποίων και 5 δημοσιογράφους –συνεργάτες του Al Jazeera, του Reuters και του Associated Press.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για «τραγικό ατύχημα», προκαλώντας ένα κύμα διεθνούς καταδίκης.

Στο στόχαστρο νοσοκομείο και δημοσιογράφοι

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, το νοσοκομείο επλήγη δύο φορές, αρχικά από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στη συνέχεια από αεροπορική επιδρομή την ώρα που απομακρύνονταν τραυματίες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις παραδέχθηκαν ότι έπληξαν την περιοχή, υποστηρίζοντας πως στόχος δεν ήταν οι δημοσιογράφοι.

Ο φακός του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψε καπνούς και συντρίμμια έξω από τη δομή, ενώ Παλαιστίνιοι μετέφεραν αιμόφυρτα σώματα μέσα στο νοσοκομείο.

Θύματα άνθρωποι της ενημέρωσης

Το Reuters επιβεβαίωσε τον θάνατο του συνεργάτη του Χοσάμ αλ Μάσρι και τον τραυματισμό του Χατέμ Χάλεντ, ενώ το Associated Press θρήνησε την ανεξάρτητη φωτοειδησεογράφο Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών.

Το Al Jazeera ανακοίνωσε την απώλεια του φωτογράφου και εικονολήπτη Μοχάμαντ Σαλάμα, κατηγορώντας το Ισραήλ πως θέλει να «φιμώσει την αλήθεια».

Σύμφωνα με παλαιστινιακά συνδικάτα, στον ίδιο βομβαρδισμό σκοτώθηκαν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μοάζ Αμπού Τάχα και Άχμαντ Αμπού Αζίζ, ενώ άλλος ένας, ο Χασάν Ντουχάν, έπεσε νεκρός σε διαφορετικό σημείο της Γάζας.

Διεθνείς καταδίκες και ανησυχία

ΟΗΕ, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία κάλεσαν το Ισραήλ να προστατεύει τους δημοσιογράφους και τις υγειονομικές δομές.

«Δημοσιογράφοι και νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχοι», τόνισε η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί κατήγγειλε την «απραξία του κόσμου», ενώ οργανώσεις όπως η CPJ και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα υπενθύμισαν ότι σχεδόν 200 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και 23 μήνες.

Ο πόλεμος που δεν τελειώνει

Μετά την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι και απήχθησαν 251, μαίνεται ένας ανηλεής πόλεμος στη Γάζα.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 62.700 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Χαμάς που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Το 75% της Λωρίδας της Γάζας τελεί σήμερα υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, με τον πληθυσμό να αντιμετωπίζει πλέον και τον κίνδυνο λιμού. Η Πόλη της Γάζας έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ