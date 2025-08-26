Την δημιουργία ενιαίου στρατού συζήτησαν στην Βεγγάζη οι αντιπροσωπείες Τουρκίας και ανατολικής Λιβύης

Συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Άμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.

Turkish ship TCG Kınalıada arrived in Benghazi in East Libya today as part of efforts to boost military cooperation between the two countries. Saddam Haftar was at the port to welcome the Turkish delegation. pic.twitter.com/ypIpR45FxA — The Libya Observer (@Lyobserver) August 24, 2025

Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.

Μετά τη συνάντηση, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε το τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Την Βεγγάζη επισκέφθηκε επίσης και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, όπου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

MIT Chief visits Benghazi Turkish Intelligence (MIT) Chief Ibrahim Kalin visits Benghazi and meets Libyan National Army Commander Khalifa Haftar. pic.twitter.com/d5ScSd9cFh — Defence Turk English (@Defence_Turk_EN) August 25, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: