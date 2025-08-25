Με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας συναντήθηκε στη Στοκχόλμη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, συναντήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Στοκχόλμη, ενώ παρέστη και απηύθυνε ομιλία στη μεγαλειώδη οικουμενική ακολουθία στον Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό της σουηδικής πρωτεύουσας, παρουσία του βασιλιά Καρόλου 16ου Γουσταύου και του πρωθυπουργού της χώρας, πολλών προσωπικοτήτων από άλλες εκκλησίες και ομολογίες και πλήθους πιστών.

Επίσης, παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο καταγόμενος από τη Σμύρνη νούντσιος του Βατικανού και αρχιεπίσκοπος Οράγγης, Julio Murat και επισκέφθηκε τον πρέσβευτή της Τουρκίας στη Σουηδία, Γιονέτ Τέζελ, στην πρεσβευτική κατοικία.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Σουηδία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη και μίλησε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του μητροπολίτη κ. Κλεόπα, με τίτλο «Πολύευκτος Φινφίνης, Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, 1969-1974».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, στη Σουηδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Ουψάλης και πριμάτου Σουηδίας της Λουθηρανικής Εκκλησίας, Martin Modéus και του ποιμενάρχου των Σκανδιναβικών Χωρών κ. Κλεόπα.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε χθες, 24 Αυγούστου, την ακολουθία των θυρανοιξίων του καθεδρικού ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών εσωτερικής αποκατάστασής του, και χοροστάτησε στη θεία λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ