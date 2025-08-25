Logo Image

Το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Κόσμος

REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Ο Ουκρανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας

Το ενδεχόμενο κυρώσεων και άλλων μέσων άσκησης πίεσης σε βάρος της Ρωσίας, συζήτησαν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει ζητήσει το Κίεβο από τους δυτικούς συμμάχους του για να προστατευτεί από μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις στην περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι είπε πως αναμένει πως τα κύρια σημεία τους θα σκιαγραφηθούν «σύντομα». Ο Κιθ Κέλογκ επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συμμετάσχει το περασμένο Σαββατοκύριακο στους εορτασμούς για την Ανεξαρτησία της χώρας.

