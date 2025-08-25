Ο Τραμπ προειδοποιεί με «μεγάλες συνέπειες» αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο

Νέες προειδοποιήσεις κατά της Μόσχας απηύθυνε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε μάλιστα τη μη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στην «τεράστια αντιπάθεια» που, όπως είπε, έχουν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες.

Μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον Νοτιοκορεάτη Πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Μπορεί να υπάρξουν πολύ μεγάλες συνέπειες» για τη Ρωσία εάν δεν σταματήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε δε ότι θα «παρέμβει πολύ δυναμικά» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών «κάποια στιγμή τις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Μπορεί να υπάρξουν πολύ μεγάλες συνέπειες, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Ίσως υπάρξουν πολύ μεγάλες συνέπειες, επειδή αυτό είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει», επανέλαβε ο Τραμπ, όταν πιέστηκε να απαντήσει πόσο καιρό θα επιτρέψει να συνεχίζεται η σύγκρουση.

«Θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες δύο εβδομάδες και σε εκείνο το σημείο θα παρέμβω πολύ δυναμικά», είπε.

Αντιπάθεια

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για την «τεράστια αντιπάθεια» που έχουν μεταξύ τους του Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε ότι εκείνος θα ήθελε να συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

«Είναι πολύ περίπλοκο, είναι πολύ προσωπικό από την πλευρά τους. Υπάρχει τεράστια προσωπική αντιπάθεια μεταξύ των δύο ανδρών και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», είπε.

«Αλλά θα ήθελα να τους δω να συναντιούνται πρώτα. Θα ήθελαν να είμαι εκεί. Μπορεί να είμαι εκεί, μπορεί και όχι. Θα δω.»

Σημειώνεται ότι και την Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι πρόκειται να δώσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «μια – δυο εβδομάδες» διορία επαναλαμβάνοντας μια σχεδόν πάγια επωδό.

Ζελένσκι – Κέλογκ για κυρωσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα πως συζήτησε το ενδεχόμενο κυρώσεων και άλλων μέσων άσκησης πίεσης σε βάρος της Ρωσίας με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ, που επισκέπτεται τη χώρα του.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει ζητήσει το Κίεβο από τους δυτικούς συμμάχους του για να προστατευτεί από μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις στην περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι είπε πως αναμένει πως τα κύρια σημεία τους θα σκιαγραφηθούν «σύντομα».

Ο Κιθ Κέλογκ επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συμμετάσχει το περασμένο Σαββατοκύριακο στους εορτασμούς για την Ανεξαρτησία της χώρας.