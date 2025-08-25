«Τραγικό ατύχημα» για το Ισραήλ το πολύνεκρο χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας- Κύμα διεθνών αντιδράσεων

Ως «τραγικό ατύχημα» χαρακτηρίζει τη πολύνεκρη επίθεση με τους 20 νεκρούς στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη του επίσημη αντίδραση μέσω του πρωθυπουργικού γραφείου.

Σε ανάρτηση που έκανε στο X το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρει ότι «το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα» και συμπληρώνει: «Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των πολιτών».

Prime Minister’s Office Statement: Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza. Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 25, 2025

Το γραφείο του πρωθυπουργού καταλήγει λέγοντας ότι «ο πόλεμός μας είναι με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι να νικήσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους μας πίσω στην πατρίδα τους» συμπληρώνοντας ότι οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν «ενδελεχή έρευνα» για την πολύνεκρη επίθεση.

Η ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν για λογαριασμό πρακτορείων ειδήσεων και ειδησεογραφικών δικτύων όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

Τη δυσαρέσκειά του για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

Διεθνείς αντιδράσεις

Κύμα σφοδρών αντιδράσεων και αγανάκτησης στη διεθνή κοινότητα από το φονικό χτύπημα του ισραηλινού στρατού στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, όπου χάθηκαν 20 ζωές μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν ως ανταποκριτές δυτικών και αραβικών μέσων ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Απαράδεκτο χαρακτήρισε το ισραηλινό πολύνεκρο πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

Je viens de m’entretenir avec l’Émir du Qatar. Nous avons échangé sur la situation dramatique à Gaza. La réduction d’une population à la famine est un crime qui doit cesser immédiatement. Ce matin, de nouvelles frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza ont causé la mort de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 25, 2025

Συγκλονισμένος για την επίθεση εμφανίστηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι. «Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire. — David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025

«Συγκλονισμένο» το Βερολίνο μετά το φονικό ισραηλινό πλήγμα

Η Γερμανία δηλώνει σήμερα “συγκλονισμένη για τον θάνατο δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων” από ισραηλινά πλήγματα κατά νοσοκομείου στη Γάζα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ανθρώπων.

“Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας”, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα”.

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ καταδικάζει το φονικό ισραηλινό πλήγμα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τον θάνατο Παλαιστινίων σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ και ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

“Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή. Ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας για τους φόνους αυτούς”, τόνισε ο εκπρόσωπος.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων αφότου Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον ενός νοσοκομείου στη νότια Γάζα. «Την ώρα που οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ.

ΟΗΕ: Νοσοκομεία και δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να είναι στόχοι»

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) του ΟΗΕ κατήγγειλε σήμερα τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, στον απόηχο του βομβαρδισμού εναντίον ενός νοσοκομείου με τουλάχιστον 20 νεκρούς, μεταξύ αυτών 5 δημοσιογράφοι.

Αυτό το πλήγμα έκανε «να σωπάσουν οι τελευταίες φωνές που καταγγέλλουν τον σιωπηλό θάνατο των παιδιών θυμάτων του λιμού», κατήγγειλε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ, προσθέτοντας «Η αδιαφορία και η αδράνεια είναι σοκαριστικές».

#Gaza: more journalists killed today.

Silencing the last remaining voices reporting about children dying silently amid #famine . The world’s indifference & inaction is shocking. Like Hannah Arendt said: “The death of human empathy is one of the earliest and most telling signs… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 25, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το Associated Press εξέφρασαν τη θλίψη τους και δήλωσαν συντετριμμένα μετά τον θάνατο συνεργατών τους από τις ισραηλινές επιθέσεις σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του συνεργάτη του Reuters Χουσάμ αλ-Μάσρι (Hussam al-Masri) και του τραυματισμού ενός άλλου συνεργάτη μας, του Χατέμ Χαλέντ (Hatem Khaled), στις ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Nasser στη Γάζα σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters σε ανακοίνωση. Σε δήλωσή του, το AP ανέφερε ότι είναι «σοκαρισμένο και θλιμμένο» για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα (Mariam Dagga), 33 ετών, μιας ανεξάρτητης φωτορεπόρτερ που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την αρχή του πολέμου.