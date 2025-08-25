Μακρόν: «Απαράδεκτο» το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας

Απαράδεκτο χαρακτήρισε το ισραηλινό πολύνεκρο πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν.

Je viens de m’entretenir avec l’Émir du Qatar. Nous avons échangé sur la situation dramatique à Gaza. La réduction d’une population à la famine est un crime qui doit cesser immédiatement. Ce matin, de nouvelles frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza ont causé la mort de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 25, 2025

Νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ όπου σημείωσε ότι «ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως».