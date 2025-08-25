Logo Image

Μακρόν: «Απαράδεκτο» το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας

REUTERS/Abdul Saboor

Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως είπε επίσης ο Γάλλος Πρόεδρος.

Απαράδεκτο χαρακτήρισε το ισραηλινό πολύνεκρο πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ όπου σημείωσε ότι «ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως».

