Τραμπ: «Πυρά» κατά του προέδρου της Νότιας Κορέας μέσω… Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «κάποια στιγμή» θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, για μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το κατά πόσο έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός μιας τέτοιας συνάντησης.

«Τι συμβαίνει στη Νότια Κορέα;»

Στο μεταξύ, ο Τραμπ καταφέρθηκε αιφνιδιαστικά σήμερα κατά της Νότιας Κορέας, μιας χώρας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στο έλεος μιας «εκκαθάρισης», λίγες ώρες προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

«Τι συμβαίνει στη Νότια Κορέα; Θα λέγαμε μία εκκαθάριση ή μια επανάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε τι ακριβώς αναφέρεται.

Είναι πιθανό το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται στην πολιτική κρίση και στις δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν μετά την καθαίρεση του Γιουν Σουκ Γεόλ από την προεδρία της Νότιας Κορέας.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, που επιχείρησε να ανατρέψει την πολιτική τάξη την 3η Δεκεμβρίου του 2024 στέλνοντας ένοπλους στρατιώτες στο κοινοβούλιο, αυτήν τη στιγμή τελεί υπό κράτηση, όπως και η σύζυγός του.

Νοτιοκορεάτες εισαγγελείς εξέδωσαν, εξάλλου, χθες ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σο, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι βοήθησε τον Γιουν Σουκ Γεόλ να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο και ότι κατόπιν είπε ψέματα ενώπιον ενός δικαστηρίου.

Ο νέος πρόεδρος της Κορέας πηγαίνει στην Ουάσινγκτον επιδιώκοντας τη σύναψη συμφωνιών στον εμπορικό τομέα και στη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί ενώπιον της Βόρειας Κορέας, ο ηγέτης της οποίας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε το Σάββατο τις δοκιμές αντιαεροπορικών πυραύλων, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν ευρύτερα στη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, όπου βρίσκονται 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες.