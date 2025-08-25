Logo Image

«Συγκλονισμένος» ο Βρετανός ΥΠΕΞ από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ

Κόσμος

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

«Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», έγραψε σε ανάρτησή του

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα πως είναι συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι έπληξε την περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, προσθέτοντας πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων διέταξε να διεξαχθεί έρευνα. Συμπλήρωσε πως «δεν στοχοθετεί δημοσιογράφους».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

