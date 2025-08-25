ΜΚΟ: Η Λιβυκή ακτοφυλακή άνοιξε πυρ εναντίον πλοίου διάσωσης μεταναστών

Μια ανθρωπιστική οργάνωση κατήγγειλε ότι η λιβυκή ακτοφυλακή άνοιξε πυρ εναντίον πλοίου που επιχειρούσε στη Μεσόγειο και μετέφερε 87 διασωθέντες μετανάστες. Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η MKO SOS Mediterranee χαρακτήρισε την φερόμενη επίθεση εναντίον του MV Ocean Viking, το απόγευμα της Κυριακής, ως «εξοργιστική και απαράδεκτη πράξη».

Σύμφωνα με την SOS Mediterranee, κανείς από τους μετανάστες ή τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, 40 ναυτικά μίλια βόρεια της λιβυκής ακτής.

Τι ανέφερε η ΜΚΟ

«Αν και κανείς δεν τραυματίστηκε σωματικά, όλοι όσοι βρίσκονταν στο πλοίο φοβήθηκαν για τη ζωή τους, ενώ κρίσιμος εξοπλισμός διάσωσης και το ίδιο το πλοίο υπέστησαν σοβαρές ζημιές», ανέφερε η ΜΚΟ.

Η οργάνωση δήλωσε ότι εντοπίστηκαν τρύπες από σφαίρες στη γέφυρα του πλοίου — το σημείο από όπου γίνεται η πλοήγηση και ο έλεγχος. Τρία ταχύπλοα διάσωσης (RHIBs) και άλλος εξοπλισμός υπέστησαν επίσης ζημιές.

Το Ocean Viking, το οποίο είχε διασώσει 87 μετανάστες στη Μεσόγειο μεταξύ του Σαββάτου το βράδυ και της Κυριακής το πρωί, ετοιμαζόταν να ανταποκριθεί σε νέο σήμα κινδύνου τη στιγμή της αναφερόμενης επίθεσης.

Τέλος στις συνεργασίες ΕΕ – Λιβύης ζητά η οργάνωση

«Απαιτούμε πλήρη έρευνα για τα γεγονότα του χθεσινού απογεύματος και την απόδοση ευθυνών σε όσους διέπραξαν αυτή την απειλητική για τη ζωή επίθεση», δήλωσε η Σοάζικ Ντιπουί, διευθύντρια επιχειρήσεων της SOS Mediterranee.

Η ΜΚΟ ζήτησε επίσης να τερματιστεί η συνεχιζόμενη συνεργασία της ΕΕ με τη Λιβύη, η οποία έχει επανειλημμένα επικριθεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον τρόπο που μεταχειρίζεται μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Η Λιβύη, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνει εκπαίδευση, εξοπλισμό και χρηματοδότηση από την ΕΕ για την αναχαίτιση πλοίων μεταναστών που ταξιδεύουν προς την Ευρώπη.

Η SOS Mediterranee ανέφερε ότι το Ocean Viking κατευθυνόταν βόρεια, προς τις Συρακούσες της Σικελίας —το λιμάνι βάσης του— για την αποβίβαση των 87 μεταναστών και την έναρξη εργασιών αποκατάστασης.

Με πληροφορίες από Euronews