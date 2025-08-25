Η επιστολή της Εμινέ Ερντογάν στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά στη Γάζα

Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, έστειλε επιστολή στη σύζυγο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, καλώντας την να επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και να θέσει το ζήτημα της τραγικής κατάστασης των παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Εμινέ, σύζυγος του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγραψε την Παρασκευή ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της Τουρκίας, η Εμινέ ανέφερε ότι τα αισθήματα που εκφράζονται στην επιστολή της Αμερικανίδας Πρώτης Κυρίας προς τον Πούτιν αντικατοπτρίζουν μια συνείδηση βαθιά ευαισθητοποιημένη απέναντι στα παγκόσμια ζητήματα.

Η επιστολή της Εμινέ Ερντογάν

Η Ερντογάν επαίνεσε τη στάση της Μελάνια, γράφοντας:

«Όπως αναφέρατε στην επιστολή σας, κάθε παιδί έχει το καθολικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και ασφάλεια. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι αποκλειστικό για καμία περιοχή, εθνικότητα, θρησκεία ή ιδεολογία. Η υποστήριξη των καταπιεσμένων που τους στερείται αυτό το δικαίωμα αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη οικογένεια.»

«Στο πλαίσιο αυτό, και ειδικά ως σύζυγος ηγέτη κράτους, η συμπόνια σας για τις ζωές που χάθηκαν, τις οικογένειες που διαλύθηκαν και τα παιδιά που έμειναν ορφανά από τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί μια πρωτοβουλία που γεμίζει τις καρδιές με ελπίδα.»

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Μελάνια, απευθυνόμενη στον Πούτιν, έγραψε:

«Κάθε παιδί μοιράζεται τις ίδιες ήσυχες ελπίδες στην καρδιά του, είτε γεννήθηκε τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο μιας χώρας είτε στο κέντρο μιας μεγαλούπολης. Ονειρεύονται την αγάπη, τις δυνατότητες και την ασφάλεια από τον κίνδυνο.»

Η Εμινέ πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα επιδείξετε την ίδια ευαισθησία που δείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, ακόμα πιο έντονα για τη Γάζα, όπου 62.000 αθώοι πολίτες, μεταξύ των οποίων 18.000 παιδιά, δολοφονήθηκαν βάναυσα μέσα σε δύο χρόνια.»

Επιβεβαιωμένος λιμός

Παρατηρητήριο για την παγκόσμια πείνα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Πόλη της Γάζας και οι γύρω περιοχές υποφέρουν επίσημα από λιμό, ο οποίος πιθανότατα θα εξαπλωθεί, αυξάνοντας την πίεση στο Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος.

Αυτό συνέβη έπειτα από μήνες ισραηλινών περιορισμών στην είσοδο βοήθειας στη Γάζα – η οποία φιλοξενεί πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια των 22 μηνών του βάναυσου πολέμου του Ισραήλ.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν το Ισραήλ για τον λιμό και καλούν τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας, η οποία παραμένει στα σύνορα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου απέρριψε τη δήλωση του ΟΗΕ για τον λιμό χαρακτηρίζοντάς την ως «κατάφωρο ψέμα».

Ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Γάζας, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 62.000 Παλαιστινίων. Έχει καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος τελεί υπό χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο αποκλεισμό από το Ισραήλ από το 2007.

Πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα γενοκτονία και ζητούν κατάπαυση του πυρός και ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, BBC