ΗΠΑ: Δημοσιεύτηκε ο τελικός κανονισμός για άρση των κυρώσεων κατά Συρίας

Κόσμος

ΗΠΑ: Δημοσιεύτηκε ο τελικός κανονισμός για άρση των κυρώσεων κατά Συρίας

REUTERS/Khalil Ashawi

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών

Στην τελική ευθεία για άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας βρίσκονται οι ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τον τελικό κανονισμό που προχωρά στην άρση των κυρώσεων.

