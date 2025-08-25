ΗΠΑ: Δημοσιεύτηκε ο τελικός κανονισμός για άρση των κυρώσεων κατά Συρίας

Στην τελική ευθεία για άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας βρίσκονται οι ΗΠΑ.
Οπως μεταδίδει το Reuters, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τον τελικό κανονισμό που προχωρά στην άρση των κυρώσεων.
