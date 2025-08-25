Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ θέλουν την Τεχεράνη «υπάκουη» – Θα αντισταθούμε σε αυτή τη «βαθιά προσβολή»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Τεχεράνη «να είναι υπάκουη» σε αυτές, αλλά ο ιρανικός λαός θα αντισταθεί σε αυτή τη «βαθιά προσβολή», μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Θέλουν το Ιράν να είναι υπάκουο στην Αμερική. Το ιρανικό έθνος θα σταθεί με όλη του τη δύναμη ενάντια σε όσους έχουν τέτοιες λανθασμένες προσδοκίες», είπε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής εκδήλωσης την Κυριακή.

«Άνθρωποι που μας λένε να μην φωνάζουμε συνθήματα κατά των ΗΠΑ… να έχουμε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, βλέπουν μόνο την επιφάνεια των πραγμάτων… Αυτό το ζήτημα είναι άλυτο», πρόσθεσε, εν μέσω αντιπαράθεσης με τις δυτικές δυνάμεις σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη

Οι δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται λίγες μέρες αφότου το Ιράν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συμφώνησαν, την Παρασκευή, να επαναλάβουν τις συνομιλίες για την επανεκκίνηση πλήρων διαπραγματεύσεων σχετικά με τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία δήλωσαν ότι ενδέχεται να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν μέσω του μηχανισμού «snapback», εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών. Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη.

Η Τεχεράνη είχε αναστείλει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μετά τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεών της από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο.

«Ο εχθρός προσπαθεί να προχωρήσει δημιουργώντας διχόνοια», δήλωσε ο Χαμενεΐ, κατηγορώντας «πράκτορες της Αμερικής και του σιωνιστικού καθεστώτος» — αναφορά στο Ισραήλ — ότι προσπαθούν να σπείρουν διχασμό.

Κάλεσε τους Ιρανούς να παραμείνουν ενωμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτό που περιέγραψε ως προσπάθεια των ΗΠΑ να υποτάξουν τη χώρα.

Στον «πάγο» οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με τις ΗΠΑ, ισχυρίζονται ότι το Ιράν εργάζεται για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αμιγώς ειρηνικούς/πολιτικούς σκοπούς.

Το 2015, το Ιράν υπέγραψε μια ιστορική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, βάσει της οποίας δεσμεύτηκε να περιορίσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Ωστόσο, κατά την πρώτη του θητεία, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφωνία το 2018, επιβάλλοντας εκ νέου σκληρές κυρώσεις στο πλαίσιο της πολιτικής του «μέγιστης πίεσης». Ο στενότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, το Ισραήλ, είχε επίσης ταχθεί εναντίον της συμφωνίας.

Ο 12ήμερος πόλεμος ξέσπασε τον Ιούνιο του 2025, τη στιγμή που Τεχεράνη και Ουάσινγκτον επρόκειτο να ξεκινήσουν τον έκτο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι συνομιλίες που είχαν ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα εκτροχιάστηκαν λόγω της σύγκρουσης.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον διακόπηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία ανέτρεψε την φιλοδυτική κυβέρνηση του σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί.

Με πληροφορίες από Al Jazeera