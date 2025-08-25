Ο «Πράσινος» Ρόμπερτ Χάμπεκ παραιτείται από βουλευτής

Ο πρώην αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής την 1η Σεπτεμβρίου, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Πρασίνων στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία.

Ο 55χρονος Χάμπεκ, μιλώντας στην εφημερίδα “taz”, δήλωσε ότι ενημέρωσε σήμερα το Προεδρείο της Ομοσπονδιακής Βουλής ότι θα παραιτηθεί από τη θητεία του.

Ερωτηθείς για τους λόγους της παραίτησης, ο Χάμπεκ δήλωσε: «Για μένα, τα πράγματα είναι τέτοια που πρέπει να αποστασιοποιηθώ από τους υπερβολικά περιοριστικούς όρους του πολιτικού συστήματος του Βερολίνου».

Η παραίτηση «δεν σημαίνει και αποχώρηση από τον πολιτικό διάλογο»

Ο Χάμπεκ παραδέχθηκε πάντως ότι καταψηφίστηκε στις εκλογές, «η πολιτική του ιδέα να οδηγήσει τους Πράσινους στο κέντρο της κοινωνίας» προκειμένου να «σταθεροποιήσει το κέντρο» ενόψει της συρρίκνωσης των δύο πρώην, κυρίαρχων κομμάτων- των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών. Διευκρίνισε πάντως ότι η παραίτησή του από την Ομοσπονδιακή Βουλή «δεν σημαίνει και αποχώρηση από τον πολιτικό διάλογο» ή από το κόμμα του. «Αν πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω κάτι ενδιαφέρον, θα το πω», ανακοίνωσε.

Ο Χάμπεκ επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει μια προγραμματισμένη θέση στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια. Ανέφερε επίσης το Δανέζικο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών στην Κοπεγχάγη ως ένα άλλο ίδρυμα, που είναι σε επαφή.

Στις αρχές Ιουλίου, ο Χάμπεκ είχε ανακοινώσει ότι επιδιώκει «θέση επισκέπτη καθηγητή σε διάφορα μη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» καθώς και «ελεύθερες θέσεις ως ομιλητής σε διάφορες εκδηλώσεις». Ο Χάμπεκ, ο οποίος κατάγεται από το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και ζει κοντά στο Φλένσμπουργκ, έχει αδυναμία στη Δανία, πέρασε μέρος των σπουδών του εκεί και μιλάει την εθνική γλώσσα. Από τον Οκτώβριο, σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια σειρά συζητήσεων με τίτλο «Habeck live» στο Berliner Ensemble.

Ευχαριστίες από τους Πράσινους

Οι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Μπρίτα Χάσελμαν και Καταρίνα Ντρέγκε εξέφρασαν τη λύπη τους για την αποχώρηση του Χάμπεκ από την Μπούντεσταγκ. «Ευχαριστούμε τον Ρόμπερτ Χάμπεκ από τα βάθη της καρδιάς μας για το έργο του», δήλωσαν χαρακτηριστικά, στο Βερολίνο. «Αυτό που έχει πετύχει ο Χάμπεκ για τη Γερμανία και τη Συμμαχία των Πρασίνων τις τελευταίες δεκαετίες δύσκολα μπορεί να εκφραστεί με λόγια», τόνισαν.

Η πολιτική καριέρα του Χάμπεκ ξεκίνησε στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, όπου διετέλεσε υπουργός και αναπληρωτής πρωθυπουργός του κρατιδίου για έξι χρόνια. Το 2018, μετακόμισε στο Βερολίνο όπου ηγήθηκε μαζί με την Ανναλένα Μπέρμποκ, μέχρι το 2022.

Ο Χάμπεκ είναι μέλος της Μπούντεσταγκ από το 2021. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Σολτς διετέλεσε Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος. Ως επικεφαλής υποψήφιος, ο Χάμπεκ οδήγησε τους Πράσινους στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου. Μετά τις ήττες του κόμματός του, είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα επιδιώξει πλέον ηγετικό ρόλο εντός των Πρασίνων.