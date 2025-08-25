Ζελένσκι: Θέλει 1 δισ. δολάρια τον μήνα από τους Ευρωπαίους

Το Κίεβο επιδιώκει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μηνιαίως από τους συμμάχους του για την αγορά αμερικανικών όπλων.

Αυτό θα γίνει μέσω του προγράμματος PURL ( Prioritised Ukraine Requirements List) του ΝΑΤΟ – ένα ακόμη εργαλείο της Δύσης για την παράδοση οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, χωρίς την άμεση ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Νορβηγού Πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στόρε στο Κίεβο.

«Στόχος μας είναι να καλύπτεται το πρόγραμμα με τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε την απόφαση της Νορβηγίας να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία και υπογράμμισε τον ρόλο της στη στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας εν μέσω των ρωσικών επιθέσεων. Ο Στόρε από την πλευρά του επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την αεροπορική άμυνα και τις ναυτικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

Προετοιμασίες για πιθανή συνάντηση με Πούτιν

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ αργότερα την Δευτέρα για να συζητήσουν τις προετοιμασίες για μια πιθανή μελλοντική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.