Γάζα: «Σοκαρισμένα» Reuters και Associated Press μετά τον θάνατο των δημοσιογράφων από επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το Associated Press εξέφρασαν τη θλίψη τους και δήλωσαν συντετριμμένα μετά τον θάνατο συνεργατών τους από τις ισραηλινές επιθέσεις σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του συνεργάτη του Reuters Χουσάμ αλ-Μάσρι (Hussam al-Masri) και του τραυματισμού ενός άλλου συνεργάτη μας, του Χατέμ Χαλέντ (Hatem Khaled), στις ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Nasser στη Γάζα σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters σε ανακοίνωση.

Σε δήλωσή της, το AP ανέφερε ότι είναι «σοκαρισμένο και θλιμμένο» για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα (Mariam Dagga), 33 ετών, μιας ανεξάρτητης φωτορεπόρτερ που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την αρχή του πολέμου.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ- ΜΠΕ