Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ανατολική Λιβύη επικυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ο Χαφτάρ υποδέχθηκε τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επικυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Θα είναι «μια υπογραφή που θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο» γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, η χρονική τοποθέτηση της ημερομηνίας υπογραφής πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί επισπεύδει μια διαδικασία που μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Είναι μία υπογραφή που θα μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, θα δώσει στην Τουρκία δικαίωμα βέτο στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρίδας» γράφει η ίδια εφημερίδα.

«Στρατηγικό έγγραφο» για την Άγκυρα

Η τουρκική θέση είναι ότι η συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης (GNA), που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Νοεμβρίου 2019 και καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταδίδει η DW.

Σχετικά με το νομικό πλαίσιο της συμφωνίας, η Άγκυρα θεωρεί ότι το μνημόνιο κατανόησης έχει καταστεί στρατηγικό έγγραφο που ενισχύει τη θέση της Άγκυρας ως προς τις έρευνες για ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και την περιφερειακή επιρροή.

Ο Χαφτάρ υποδέχθηκε τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών

Στο μεταξύ, ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ υποδέχθηκε στην Ανατολική Λιβύη τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν.

Libyan warlord Khalifa Haftar received Turkish Intelligence Chief Ibrahim Kalin in Benghazi today. Haftar’s media office said both sides discussed cooperation in several fields. pic.twitter.com/c8IUJq8Otz — The Libya Observer (@Lyobserver) August 25, 2025

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Χαφτάρ, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη μεταξύ τους συνεργασία σε διάφορους τομείς.