Logo Image

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ανατολική Λιβύη επικυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ο Χαφτάρ υποδέχθηκε τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών

Κόσμος

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ανατολική Λιβύη επικυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ο Χαφτάρ υποδέχθηκε τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών

Θα είναι «μια υπογραφή που θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο» γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επικυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Θα είναι «μια υπογραφή που θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο» γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, η χρονική τοποθέτηση της ημερομηνίας υπογραφής πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί επισπεύδει μια διαδικασία που μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Είναι μία υπογραφή που θα μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, θα δώσει στην Τουρκία δικαίωμα βέτο στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρίδας» γράφει η ίδια εφημερίδα.

«Στρατηγικό έγγραφο» για την Άγκυρα

Η τουρκική θέση είναι ότι η συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης (GNA), που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Νοεμβρίου 2019 και καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταδίδει η DW.

Σχετικά με το νομικό πλαίσιο της συμφωνίας, η Άγκυρα θεωρεί ότι το μνημόνιο κατανόησης έχει καταστεί στρατηγικό έγγραφο που ενισχύει τη θέση της Άγκυρας ως προς τις έρευνες για ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και την περιφερειακή επιρροή.

Ο Χαφτάρ υποδέχθηκε τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών

Στο μεταξύ, ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ υποδέχθηκε στην Ανατολική Λιβύη τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Χαφτάρ, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη μεταξύ τους συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube