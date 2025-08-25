Οργή Κιέβου κατά Γούντι Άλεν για ομιλία του σε ρωσική κινηματογραφική εκδήλωση

Την οργή της ουκρανικής κυβέρνησης προκάλεσε η παρουσία του Γούντι Άλεν σστην Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας.

Σε ανακοίνωσή του το Υπ. Εξωτερικών αναφέρει: «Αυτό είναι ντροπή και προσβολή για τους Ουκρανούς ηθοποιούς και κινηματογραφιστές που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από Ρώσους εγκληματίες πολέμου κατά τη διάρκεια της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας» και πρόσθεσε:

«Συμμετέχοντας σε ένα φεστιβάλ που ενώνει υποστηρικτές και φερέφωνα του Πούτιν, ο Άλεν εσκεμμένα αγνοεί τις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία καθημερινά εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να συγκαλύπτει εγκλήματα ή να χρησιμεύει ως εργαλείο προπαγάνδας».

Η ουκρανική αντίδραση ήρθε ως αποτέλεσμα μιας διαδικτυακής συνεδρίας στην οποία συμμετίχε ο Αλεν μαζί με μερικούς από τους κορυφαίους σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές και ηθοποιούς της Ρωσίας. Πολλοί από τους οποίους, συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη Φιοντόρ Μποντάρτσουκ, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Άλεν, έχουν υποστηρίξει δημόσια τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Άλεν περιέγραψε μια επίσκεψη στην ΕΣΣΔ ως μια ζοφερή εμπειρία, αλλά επαίνεσε τον ρωσικό κινηματογράφο λέγοντας ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να γυρίσει μια ταινία στη Ρωσία, αν και δεν του έχει γίνει ακόμη κάποια τέτοια προσφορά.