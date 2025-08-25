Αθ. Γραμμένος στο Naftemporiki TV: Ο Τραμπ θέλει να ξεπεράσει τον Ομπάμα

«Ο Τραμπ έχει δείξει επανειλημμένως ότι θέλει να ξεπεράσει τον Ομπάμα», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή In Business του Naftemporiki TV με τη Μαρία Σμιλίδου ο Διεθνολόγος και Διευθυντής Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, Αθανάσιος Γραμμένος, σχολιάζοντας τον διακαή πόθο του Αμερικανού Προέδρου να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως σημείωσε, η αυτοπεποίθηση του Ντόναλντ Τραμπ οφείλεται στα όσα συμφώνησε με τον Πούτιν για τη μοιρασιά της Ουκρανίας, αλλά και για το θέμα των γαιών.

Επιπλέον, ο κ. Γραμμένος ανέφερε πως «ο Πούτιν δεν τα έχει βρει εύκολα στην Ουκρανία» και πρόσθεσε πως «κερδίζει στο πεδίο διότι επιδίδεται σε έναν πόλεμο φθοράς του αντιπάλου».

Τέλος, δήλωσε ότι καθώς ο Πούτιν δεν λογοδοτεί σε κανέναν στη χώρα του, αν θελήσει θα συνεχίσει τον πόλεμο επ’ αόριστον μέχρι την τελική συνθηκολόγηση.