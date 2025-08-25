Logo Image

Αθ. Γραμμένος στο Naftemporiki TV: Ο Τραμπ θέλει να ξεπεράσει τον Ομπάμα

Κόσμος

Αθ. Γραμμένος στο Naftemporiki TV: Ο Τραμπ θέλει να ξεπεράσει τον Ομπάμα

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Διεθνολόγος και Διευθυντής Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, Αθανάσιος Γραμμένος

«Ο Τραμπ έχει δείξει επανειλημμένως ότι θέλει να ξεπεράσει τον Ομπάμα», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή In Business του Naftemporiki TV με τη Μαρία Σμιλίδου ο Διεθνολόγος και Διευθυντής Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, Αθανάσιος Γραμμένος, σχολιάζοντας τον διακαή πόθο του Αμερικανού Προέδρου να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως σημείωσε, η αυτοπεποίθηση του Ντόναλντ Τραμπ οφείλεται στα όσα συμφώνησε με τον Πούτιν για τη μοιρασιά της Ουκρανίας, αλλά και για το θέμα των γαιών.

Επιπλέον, ο κ. Γραμμένος ανέφερε πως «ο Πούτιν δεν τα έχει βρει εύκολα στην Ουκρανία» και πρόσθεσε πως «κερδίζει στο πεδίο διότι επιδίδεται σε έναν πόλεμο φθοράς του αντιπάλου».

Τέλος, δήλωσε ότι καθώς ο Πούτιν δεν λογοδοτεί σε κανέναν στη χώρα του, αν θελήσει θα συνεχίσει τον πόλεμο επ’ αόριστον μέχρι την τελική συνθηκολόγηση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube