Αναβρασμός στη Γαλλία εν όψει προϋπολογισμού: Κάλεσμα για «ολικό αποκλεισμό» της χώρας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω social media

Συνέντευξη Τύπου για το μεγάλο «αγκάθι» της πολιτικής του, αυτό του προϋπολογισμού, ετοιμάζεται να παραχωρήσει ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, με φόντο τις εκκλήσεις για «ολικό αποκλεισμό» της Γαλλίας στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα μιλήσει 16.00 (17.00 ώρα Ελλάδος), όπου έχει ήδη δώσει δύο συνεντεύξεις Τύπου αφιερωμένες στον προϋπολογισμό, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο.

Έκτοτε, και μετά την ανακοίνωση εξοικονόμησης 43,8 δισ. ευρώ μέσω πολυάριθμων μέτρων – ένα αφορολόγητο έτος, πάγωμα των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών, κατάργηση δύο αργιών, στις οποίες αντιτίθεται το 84% των Γάλλων (προφανώς) σύμφωνα με μια τελευταία δημοσκόπηση της Odoxa – ο Πρωθυπουργός έχει αντιμετωπίσει την απειλή μομφής που επικροτεί η Αριστερά και η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν.

Τα «παραθυράκια»

Το ιδανικό σενάριο για την κυβέρνηση θα ήταν, φυσικά, να πείσει μια ομάδα της αντιπολίτευσης να ψηφίσει υπέρ του νομοσχεδίου. Ωστόσο, δεδομένου του πολιτικού κατακερματισμού της Βουλής, αυτό φαίνεται αδύνατο.

Αλλά η κυβέρνηση έχει άλλα χαρτιά στα χέρια της: θα μπορούσε να προσπαθήσει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό της με το ειδικό άρθρο 49.3 – όπως συμβαίνει από το 2022 – ή, αντίθετα, να επιλέξει να υιοθετήσει την αντίθετη στρατηγική: να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησής της μόλις το κείμενο φτάσει στη Βουλή, για να διακόψει τη συζήτηση. Σύμφωνα με τα κείμενα του προϋπολογισμού, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πριν από τα τέλη Οκτωβρίου.

Μια άλλη πιθανότητα: Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα μπορούσε να αφήσει τη συζήτηση να παραταθεί (ή ακόμη και να ζητήσει από τα στρατεύματά του να υποβάλουν τροπολογίες για την αναβολή της ψηφοφορίας), έτσι ώστε να ξεπεραστεί η προθεσμία των 70 ημερών που έχει δοθεί στους βουλευτές για να εξετάσουν τον προϋπολογισμό. Το νομοσχέδιο για τα οικονομικά και το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση θα μπορούσαν στη συνέχεια να εφαρμοστούν με διάταγμα στα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι περικοπές

Από τις δραστικές περικοπές, μια προκάλεσε την κοινή γνώμη και αφορά την κατάργηση δύο αργιών: της 8ης Μαΐου και της Δευτέρας του Πάσχα. Η ιδέα είναι ότι «ολόκληρο το έθνος εργάζεται σκληρότερα για να παράγει και έτσι η δραστηριότητα της χώρας στο σύνολό της να είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του έτους» .

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει επίσης να μειώσει στο μισό την αύξηση των δαπανών για την υγεία κατά 10 δισ. ευρώ που έχει προγραμματιστεί για το 2026, κυρίως διπλασιάζοντας την ετήσια υπέρβαση για τα φάρμακα στα 100 ευρώ .

Οι πλουσιότεροι συνταξιούχοι θα κληθούν επίσης να συνεισφέρουν μέσω μιας μεταρρύθμισης της μείωσης του φόρου εισοδήματος κατά 10%. Αυτό θα αντικατασταθεί από ένα «ετήσιο ενιαίο συντελεστή» , ο οποίος θα πρέπει πρωτίστως να στοχεύσει στις μεγάλες συντάξεις χωρίς να διαταράσσει τις μικρές.

Τέλος, στόχευσε τα φορολογικά και ασφαλιστικά κενά που ωφελούν τα πλούσια νοικοκυριά και τις μεγάλες εταιρείες. «Θα εντοπίσουμε άχρηστα και αναποτελεσματικά φορολογικά κενά, ξεκινώντας από τα προγράμματα που πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά».

Ολικός αποκλεισμός

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η γαλλική κυβέρνηση καλείται επίσης να αντιμετωπίσει τις εκκλήσεις για μπλόκα σε όλη τη χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου. Πολλά είναι τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι εκκλήσεις κυρίως από την Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise) και τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν , ο οποίος δήλωσε ότι ελπίζει σε μια «γενική απεργία».

Αυτή η κινητοποίηση, που ξεκίνησε ως αντίδραση στις ανακοινώσεις του François Bayrou για μέτρα λιτότητας – κατάργηση δύο αργιών, περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026 – θυμίζει τα πρώτα βήματα των Κίτρινων Γιλέκων το 2018. Αλλά πώς θα είναι αυτή η μέρα;

Τα συνδικάτα, υιοθετούν μια προσεκτική αλλά αποφασιστική στάση. Ο Κριστόφ Ντελεκούρ, γενικός γραμματέας της UFSE-CGT, εξηγεί στο 20minutes.fr: «Μετά τις ανακοινώσεις του Φρανσουά Μπαϊρού, επείγει η οργάνωση μιας μακροπρόθεσμης κινητοποίησης». Και προσθέτει: «Προς το παρόν, το κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου είναι αρκετά ασαφές. Δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποιος είναι ο εμπνευστής της. Ποιος καλεί; Με ποια βάση; Δεν υπάρχει απόρριψη της αρχής, αλλά πρέπει να οργανωθούμε».

Η έκκληση για «μεγάλη αποκλεισμό» εμφανίστηκε αρχικά στο Telegram, το TikTok και το X. Από τότε, το κίνημα έχει ενισχυθεί. Οι απαιτήσεις, αν και ασαφείς, περιλαμβάνουν το δημοψήφισμα πρωτοβουλίας των πολιτών (RIC), την αναπροσαρμογή των μισθών και την υπεράσπιση των δημόσιων υπηρεσιών. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι ποικίλες: γενική απεργία, μπλοκαρίσματα δρόμων, μποϊκοτάζ των μεγάλων καταστημάτων, μαζικές αναλήψεις χρημάτων από τις τράπεζες, ακόμη και «εθελοντικός περιορισμός».

Αυτή η ποικιλομορφία θυμίζει το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, αλλά η απουσία ηγετών και η επιλογή μιας Τετάρτης, εργάσιμης ημέρας, ενδέχεται να εμποδίσουν τη κινητοποίηση.