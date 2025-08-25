Γ. Μενεσιάν (διεθνολόγος) στη Ναυτεμπορική TV: Η σύμπραξη Τουρκίας- Λιβύης δίνει ελπίδες στη «Γαλάζια Πατρίδα»

«Η σύμπραξη της Τουρκίας με την λιβυκή πλευρά παρά το γεγονός ότι η Λιβύη δεν έχει σταθερή κυβέρνηση, δίνει ελπίδα στο στρατηγικό δόγμα της Τουρκίας περί Γαλάζιας Πατρίδας και εμπόδιο σε όλα αυτά είναι η ελληνική πολιτική που ακολουθείται σε όλη την περιοχή, όπως η πόντιση καλωδίου αλλά και οι συμπράξεις με Αίγυπτο και Ισραήλ», ανέφερε ο ερευνητής διεθνών σχέσεων, Γιώργος Μενεσιάν μιλώντας στην εκπομπή Rush Hour της τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου βλέπουμε ότι Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να εφαρμόσει τη στρατηγική της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» είπε ακόμη ο κ. Μενεσιάν, προσθέτοντας ότι «Τουρκία δεν μπορεί να πείσει την διεθνή κοινότητα ότι οι κινήσεις της είναι νόμιμες και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα».

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό και τον ρόλο των ΗΠΑ, ο κ. Μενεσιάν εκτίμησε ότι ο Τραμπ «κινείται με πολύ αργά αντανακλαστικά», διότι «πίστευε ότι ο Πούτιν θα τον σεβαστεί και πως θα είναι ένας σωστός συνομιλητής. Βλέπουμε όμως πως ο Τραμπ κατάλαβε ότι μετά το φιάσκο της Αλάσκας ότι αυτό δεν ισχύει».

«Αυτός ο πόλεμος δύσκολα θα τελειώσει τουλάχιστον με τη συνταγή που επιδιώκει ο Τραμπ. Η Ρωσία συνεχίζει την προέλασή της. Αυτό που ενδιαφέρει τον Πούτιν και τη ρωσική πλευρά είναι να μείνει η κατάσταση όπως εχει και να υπάρξει μία ‘παγωμένη σύρραξη’. Αυτό δεν το θέλουν οι Ουκρανοί. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ουκρανία ενώ και ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Αν δεν υιοθετήσει μια σταθερή πολτική έναντι του Ουκρανικού, τότε δεν μπορούμε να εικάσουμε πως θα τελειώσει ο πόλεμος», κατέληξε ο κ. Μενεσιάν.