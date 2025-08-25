Logo Image

Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με… 225 χιλιόμετρα την ώρα (βίντεο)

Κόσμος

Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με… 225 χιλιόμετρα την ώρα (βίντεο)

Screenshot: YouTube/ TGRT Haber TV

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος»

Σάλο προκάλεσε στην Τουρκία ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, στο οποίο εμφανίζεται να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο, ταχύτητα που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Το βίντεο, με μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, έδειχνε το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να σκαρφαλώνει όλο και περισσότερο και το αυτοκίνητο να προσπερνά άλλα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας – Νίγδης.

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας επεβλήθη πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας, σύμφωνα με το Reuters.

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ.

