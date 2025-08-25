Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με… 225 χιλιόμετρα την ώρα (βίντεο)

Σάλο προκάλεσε στην Τουρκία ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, στο οποίο εμφανίζεται να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο, ταχύτητα που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Το βίντεο, με μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, έδειχνε το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να σκαρφαλώνει όλο και περισσότερο και το αυτοκίνητο να προσπερνά άλλα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας – Νίγδης.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας επεβλήθη πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας, σύμφωνα με το Reuters.

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ.