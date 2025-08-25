Πορτογαλία: Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας – Πάνω από 640.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Σχεδόν 1.000 πυροσβέστες παραμένουν σε κινητοποίηση στην κεντρική Πορτογαλία μετά τη γιγαντιαία πυρκαγιά, που σάρωσε τις περιοχές Κοΐμπρα, Γκουάρντα και Καστέλο Μπράνκο.

Η πυρκαγιά που απείλησε 7 δήμους συνολικά τέθηκε χθες υπό έλεγχο. Ωστόσο παραμένει ο φόβος αναζωπυρώσεων.

Έκταση-ρεκόρ

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, η πυρκαγιά κατέκαψε 644.510 στρέμματα, αριθμός που συνιστά τη μεγαλύτερη δασική καταστροφή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ, 530.000 στρεμμάτων, είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2017.

Η φωτιά ξέσπασε από κεραυνούς σε δύσβατη περιοχή και έκαιγε ανεξέλεγκτη επί 11 ημέρες. Σήμερα δεν κινδυνεύει να εξαπλωθεί, ωστόσο επιχειρούν ακόμη 963 πυροσβέστες με 300 οχήματα, σε αποστολές επιτήρησης και ελέγχου των θερμών σημείων.

Ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές

Χθες, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ συνολικά στην Ιβηρική χερσόνησο οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους (τέσσερις στην Ισπανία).

Στην Πορτογαλία, σχεδόν 2,78 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Η κλιματική διάσταση

Η Ιβηρική χερσόνησος συγκαταλέγεται στις περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι ξηρασίες ξηραίνουν τη βλάστηση, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για δασικές πυρκαγιές μεγάλης έντασης και διάρκειας, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Το 2017 παραμένει η πιο θανατηφόρα χρονιά για την Πορτογαλία, με 119 νεκρούς και πάνω από 5,6 εκατομμύρια στρέμματα καμένα.