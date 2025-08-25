Νεκρός ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι – Στη θάλασσα του Μαρμαρά, σε βάθος 68 μέτρων, εντοπίστηκε η σορός του

Το σώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στον Τούρκο σχεδιαστή και συνιδρυτή της Mazu Yachts, Χαλίτ Γιουκάι, εντοπίστηκε το βράδυ της 23ης Αυγούστου στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Γράφεται έτσι τραγικό τέλος στις έρευνες που διήρκεσαν σχεδόν τρεις εβδομάδες. Ο 53χρονος είχε χαθεί στις 4 Αυγούστου, ενώ ταξίδευε με το γιοτ του «Graywolf» με προορισμό τη Μύκονο.

Η επιχείρηση εντοπισμού

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλίκεσιρ επιβεβαίωσε ότι η σορός εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων, κοντά στο σημείο όπου πιθανολογείται ότι συγκρούστηκε το σκάφος με το φορτηγό πλοίο Arel 7.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η τουρκική ακτοφυλακή, η Διεύθυνση Λιμένων και το Γενικό Επιτελείο Ασφάλειας Ακτών, με χρήση σόναρ και υποβρύχιων ρομποτικών μέσων (ROV). Ο καπετάνιος του φορτηγού έχει συλληφθεί από τις 10 Αυγούστου στο πλαίσιο της έρευνας.

68 metre derinlikte tespit edilen Halit Yukay’ın cansız bedeni, vücut bütünlüğünün bozulmaması için özel asansör sistemiyle çıkarılacak. pic.twitter.com/X3708fWfvr — Haberimport (@haberportt) August 25, 2025

Οραματιστής της ναυπηγικής

Ο Γιουκάι υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα στον χώρο της ναυπηγικής πολυτελών σκαφών.

Το 2011 ίδρυσε τη Mazu Yachts, η οποία αρχικά ειδικεύτηκε σε αξιόπλοα chase boats και στη συνέχεια ξεχώρισε στη niche αγορά των ημι-custom γιοτ.

Η εταιρεία παρήγαγε σειρά μοντέλων, από το 24,9 μέτρων Mazu 82 έως τη ναυαρχίδα της, το 40,2 μέτρων 132 DS. Το Waterlily, μήκους 28,5 μέτρων, ήταν φιναλίστ στα BOAT International Design & Innovation Awards 2024, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία του ομίλου.

Cansız bedenine 20 gün sonra ulaşılan Halit Yukay teknenin kaybolduğu yerde bulundu. (Ekol TV) pic.twitter.com/yqr4150JIH — Mügedagistanliofficial (@muge_dag70) August 23, 2025

Συγκίνηση για την απώλειά του

Η είδηση του θανάτου του Γιουκάι προκάλεσε συγκίνηση στη διεθνή κοινότητα του yachting. Το Mengi Yay, τουρκικό ναυπηγείο με ιστορία δεκαετιών, σημείωσε: «Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του για τη θάλασσα, το όραμά του και τις φιλίες του. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στην οικογένεια της Mazu Yachts».

Αντίστοιχα, η ιδρύτρια της N41 Yachts, Αλεξάνδρα Πόντλιπνα, τόνισε: «Σπάνια συναντάς κάποιον που δεν κάνει απλώς τη δουλειά του, αλλά τη ζει.

Ο Χαλίτ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Είναι σπαρακτικό που έφυγε τόσο νωρίς. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για τα γιοτ που δημιούργησε, αλλά για την αυθεντικότητα και την ανθρωπιά που ενσάρκωνε».

Με την απώλεια του Χαλίτ Γιουκάι, η παγκόσμια βιομηχανία σκαφών χάνει έναν δημιουργικό νου και έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την καινοτομία και την αγάπη για τη θάλασσα.