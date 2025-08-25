Ισημερινός: Κατάσχεση 10 τόνων κοκαΐνης με τη βοήθεια της αμερικανικής ακτοφυλακής

Νέο πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αρχές του Ισημερινού, κατασχέτοντας 10,3 τόνους κοκαΐνης σε επτά επιχειρήσεις ανοιχτά του Ειρηνικού.

Με τη συνδρομή της αμερικανικής ακτοφυλακής, οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 18 υπόπτους, την ώρα που η χώρα δίνει σκληρή μάχη ενάντια στις συμμορίες που έχουν μετατρέψει τα λιμάνια της σε κεντρικό κόμβο του παγκόσμιου εμπορίου της «λευκής σκόνης».

Επιχειρήσεις στη θάλασσα

Οι κατασχέσεις έγιναν από τις 2 έως τις 22 Αυγούστου, σε συντονισμένες επιχειρήσεις του ναυτικού του Ισημερινού και της αμερικανικής ακτοφυλακής.

Τα ναρκωτικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μάντα, όπου παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές για καταστροφή.

Με δολαριοποιημένη οικονομία και στρατηγικά λιμάνια στον Ειρηνικό, ο Ισημερινός έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πέρασμα της κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ –τη μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης στον κόσμο– αλλά και την Ευρώπη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 73% της παγκόσμιας παραγωγής περνάει από τα λιμάνια της χώρας.

Χώρα σε «πόλεμο» με τις συμμορίες

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα έχει κηρύξει από το 2024 «πόλεμο» στις συμμορίες που συνδέονται με διεθνή καρτέλ.

Περίπου 20 εγκληματικές οργανώσεις δρουν στη χώρα, εμπλεκόμενες σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις και απαγωγές. Το κύμα βίας είναι πρωτοφανές: το 2024, ο Ισημερινός αναδείχθηκε η πιο επικίνδυνη χώρα της Λατινικής Αμερικής με 39 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους.

Ρεκόρ κατασχέσεων

Το 2024 οι αρχές κατέγραψαν ρεκόρ κατασχέσεων με 294 τόνους ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, έναντι 221 τόνων το 2023.

Παρά τα πλήγματα στα κυκλώματα, η κερδοφορία των καρτέλ και η γεωγραφική θέση της χώρας συνεχίζουν να τροφοδοτούν την κρίση ασφάλειας, με τον Ισημερινό να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου πολέμου κατά των ναρκωτικών.

