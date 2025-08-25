Βιετνάμ σε κατάσταση συναγερμού: Μαζικές εκκενώσεις καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Κατζίκι με 160 χλμ/ώρα

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν εσπευσμένα παραθαλάσσιες περιοχές του Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι κατευθύνεται απειλητικά προς το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Με ανέμους που φθάνουν τα 157 χλμ/ώρα και τεράστια κύματα, οι αρχές προχωρούν σε μαζικές εκκενώσεις, κλείνουν αεροδρόμια και προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες.

Μαζικές εκκενώσεις σε πέντε επαρχίες

Περίπου 325.000 πολίτες αναμένεται να απομακρυνθούν από πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες, με τις τοπικές αρχές να μετατρέπουν σχολεία και δημόσια κτίρια σε προσωρινά καταφύγια.

Στην παραθαλάσσια πόλη Βιν, οι δρόμοι ήταν σχεδόν άδειοι από το πρωί, ενώ καταστηματάρχες και κάτοικοι θωράκιζαν τα κτίρια με σάκους άμμου.

Καταιγίδα με τεράστια κύματα

Ο Κατζίκι βρίσκεται στη θάλασσα του Κόλπου του Τονκίν, σηκώνοντας κύματα ύψους έως και 9,5 μέτρων. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα φτάσει στο έδαφος γύρω στις 13:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας), με ανέμους σχεδόν 160 χλμ/ώρα.

Ήδη σχεδόν 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ δύο εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν προληπτικά. Πάνω από δέκα πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν, ενώ όλα τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην πορεία του τυφώνα διατάχθηκαν να επιστρέψουν στα λιμάνια.

Στις ακτές και της Κίνας

Η επίδραση του τυφώνα δεν περιορίζεται στο Βιετνάμ. Στο κινεζικό νησί Χαϊνάν, οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 20.000 κατοίκους καθώς ο Κατζίκι σάρωσε τις νότιες ακτές. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι μόλις περάσει πάνω από το έδαφος θα εξασθενήσει, ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί.

Τραγικός απολογισμός

Το Βιετνάμ έχει πληγεί σφοδρά από φυσικές καταστροφές φέτος: στους πρώτους επτά μήνες του 2025, πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται, ενώ οι ζημίες ξεπερνούν τα 21 εκατ. δολάρια.

Η χώρα θυμάται ακόμη τον τυφώνα Γιάγκι τον Σεπτέμβριο του 2023, που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και οικονομικό κόστος 3,3 δισ. δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ