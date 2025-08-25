Σεούλ και Πεκίνο επιχειρούν επανεκκίνηση στις σχέσεις τους

Η Νότια Κορέα απλώνει χέρι συνεργασίας στην Κίνα, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων που δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Λι Τζε-μιουνγκ συναντήθηκε με τον Κινέζο ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι, μεταφέροντας επιστολή προς τον Σι Τζινπίνγκ και πρόσκληση για τη σύνοδο APEC.

Μήνυμα εξομάλυνσης

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Παρκ Μπιονγκ-σογκ, επικεφαλής της νοτιοκορεατικής αντιπροσωπείας, τόνισε στον Ουάνγκ Γι ότι «πρέπει να ανοίξει η πόρτα για την εξομάλυνση των σχέσεων», αναγνωρίζοντας ότι οι δεσμοί των δύο χωρών έγιναν τεταμένοι τα τελευταία χρόνια.

Επίσης επέδωσε προσωπική επιστολή του προέδρου Λι στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, συνοδευόμενη από πρόσκληση για συμμετοχή του στη σύνοδο APEC τον Οκτώβριο.

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ εξήρε την επίσκεψη, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το μήνυμα ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Η Σεούλ και το Πεκίνο συμφώνησαν να εστιάσουν σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως οι αλυσίδες εφοδιασμού, με στόχο την αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας.

Διπλωματική ισορροπία

Ο Παρκ διαβεβαίωσε ότι η νέα κυβέρνηση στη Σεούλ θα επιδιώξει «ώριμη ανάπτυξη» της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα, πάντα με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ενισχύει τη συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συγκυρία είναι χαρακτηριστική: ο πρόεδρος Λι βρισκόταν ταυτόχρονα στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σχέσεις Σεούλ-Πεκίνου πέρασαν κρίση το 2017, μετά την ανάπτυξη στην κορεατική χερσόνησο του αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος THAAD, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κίνας.

Βελτιώθηκαν σταδιακά, αλλά δοκιμάστηκαν ξανά το 2023 με τις σκληρές δηλώσεις του τότε προέδρου Γιουν Σοκ-γελ.

Η σημερινή προσπάθεια σηματοδοτεί μια νέα σελίδα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και τη συνεργασία με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Νότιας Κορέας.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters