Η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο μαίνεται στο Σουδάν – Βομβαρδισμοί, απαγωγές παιδιών, τρόμος και λιμός

Το Σουδάν βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στον εφιάλτη. Ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν στην Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, έγινε στόχος βομβαρδισμού, ενώ την ίδια στιγμή παραστρατιωτικοί απήγαγαν γυναίκες και παιδιά από τον καταυλισμό Αμπού Σουκ.

Οι επιθέσεις, αποδιδόμενες στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση της βίας στην πολιορκημένη πόλη.

Νοσοκομείο εκτός λειτουργίας μετά από βομβαρδισμό

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, επτά άνθρωποι –μεταξύ τους μέλος του υγειονομικού προσωπικού και ασθενείς– τραυματίστηκαν όταν οβίδα έπληξε το τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές και οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας του τμήματος. Το νοσοκομείο ήταν ένα από τα τελευταία τρία που παραμένουν ακόμη ανοιχτά στην Ελ Φάσερ.

Απαγωγές γυναικών και παιδιών στον Αμπού Σουκ

Παράλληλα, εθελοντές διασώστες κατήγγειλαν ότι οι ΔΤΥ εισέβαλαν στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αμπού Σουκ, απήγαγαν οκτώ γυναίκες –ανάμεσά τους δύο κορίτσια τριών ετών και μόλις 40 ημερών– ενώ περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Διεθνείς οργανώσεις έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τους παραστρατιωτικούς για χρήση σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου.

Καταυλισμοί σε καθεστώς τρόμου και λιμού

Ο Αμπού Σουκ, όπου διαμένουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, έχει δεχθεί αλλεπάλληλες επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις 11 Αυγούστου τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα πέντε μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σε νέο βομβαρδισμό. Ο καταυλισμός είναι ένας από τους τρεις στην περιοχή όπου έχει κηρυχθεί λιμός από τα τέλη του 2024.

Η μάχη για την Ελ Φάσερ

Η πόλη, τελευταίο μεγάλο αστικό κέντρο υπό τον έλεγχο του τακτικού στρατού στο Νταρφούρ, βρίσκεται σε πολιορκία από τον Μάιο του 2024.

Οι ΔΤΥ πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να την κυριεύσουν, με τις επιθέσεις να πλήττουν αδιακρίτως αμάχους και υποδομές.

Η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες –αν όχι εκατοντάδες– χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους.

Ο ΟΗΕ περιγράφει την κατάσταση ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», καθώς ο πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με τον συνδυασμό βίας, πείνας και μαζικού ξεριζωμού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ