Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον και απειλεί με αποστολή στρατού στη Βαλτιμόρη

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη υπό τη σκιά χιλιάδων εθνοφρουρών, οι οποίοι πλέον φέρουν και όπλα μετά από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο πρόεδρος απειλεί να στείλει στρατό και στη Βαλτιμόρη, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τον δημοκρατικό κυβερνήτη Μέριλαντ, Γουές Μουρ.

Περίπου 2.200 εθνοφρουροί έχουν αναπτυχθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα από τα μέσα της εβδομάδας, προερχόμενοι κυρίως από πολιτείες με ρεπουμπλικανική ηγεσία.

Από την Κυριακή το βράδυ, το σώμα ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικοί «άρχισαν να φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό», αν και τους επιτρέπεται η χρήση βίας μόνο σε περίπτωση άμεσης απειλής ζωής.

Στην πόλη έχουν σταλεί επίσης πράκτορες ομοσπονδιακών υπηρεσιών, από το FBI έως την ICE και τη DEA, με στόχο –όπως δηλώνει ο Λευκός Οίκος– την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Το αφήγημα του Τραμπ

Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον έχει «υποστεί εισβολή από συμμορίες» και ότι η παρουσία του στρατού έχει φέρει «πλήρη ασφάλεια» στην πόλη. «Η Ουάσιγκτον ήταν κόλαση, τώρα είναι ασφαλής», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, τα στοιχεία της μητροπολιτικής αστυνομίας δείχνουν το αντίθετο: τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά 26% σε σχέση με πέρυσι, οι ληστείες κατά 28%, ενώ συνολικά η βία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο τριών δεκαετιών.

Κόντρα με τον κυβερνήτη της Βαλτιμόρης

Η κλιμάκωση συνεχίστηκε με νέα σύγκρουση με τον κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ. Ο Τραμπ απείλησε να στείλει στρατό στη Βαλτιμόρη, απαντώντας σε επιστολή του Μουρ που τον καλούσε να συμμετάσχει σε «περίπατο ασφαλείας» στην πόλη.

«Αν χρειάζεται βοήθεια, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ στο Λος Άντζελες, θα στείλω στρατό και στη Βαλτιμόρη και θα καθαρίσουμε αμέσως το έγκλημα», έγραψε ο Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Μουρ, που έχει επανειλημμένα επικρίνει την τακτική του προέδρου, αντέδρασε έντονα: «Τα σχόλια του δείχνουν άγνοια. Δεν έχουν περπατήσει στους δρόμους μας, δεν ξέρουν τις κοινότητές μας».

Δημοκρατικοί: «Κατάχρηση εξουσίας»

Η απειλή επέκτασης της στρατιωτικής ανάπτυξης σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και το Σικάγο, έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις από δημοκρατικούς κυβερνήτες και ηγέτες.

Ο κυβερνήτης Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, έκανε λόγο για «κατάχρηση εξουσίας», ενώ ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, τόνισε ότι ο πρόεδρος δεν έχει νομική εξουσιοδότηση να αποστέλλει στρατό σε πολιτείες.

Οι πολίτες δεν πείθονται

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post, σχεδόν 80% των κατοίκων της Ουάσιγκτον τάσσονται κατά της ανάπτυξης στρατιωτικών και ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη.

Για πολλούς, η επιχείρηση μοιάζει περισσότερο με πολιτική επίδειξη δύναμης παρά με απάντηση σε πραγματικό πρόβλημα εγκληματικότητας.

