Οικουμενικό Πατριαρχείο: Όχι μόνο λόγια αλλά και συγκεκριμένες πράξεις υπέρ της Ουκρανίας

Όχι μόνο λόγια αλλά συγκεκριμένες πράξεις στήριξης της Ουκρανίας, ζήτησε από την διεθνή κοινότητα ο πατριαρχικός επίτροπος μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, με αφορμή την 34η επέτειο από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Ο πατριαρχικός επίτροπος, στην ομιλία του στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, που έγινε στα αγγλικά αμέσως μετά το τέλος της θείας λειτουργίας την Κυριακή, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η επέτειος αυτή δεν αποτελεί μόνον ευκαιρία χαράς, αλλά και προσευχής, αλληλεγγύης και ελπίδας.

Όπως είπε, σε άλλο σημείο, οι σκέψεις και οι προσευχές όλων, ιδιαιτέρως δε του Οικουμενικού Πατριάρχη, βρίσκονται με τον πολύπαθο ουκρανικό λαό, ο οποίος βιώνει τις συνέπειες μίας άδικης και βάρβαρης εισβολής στην πατρίδα του. Τόνισε δε το συνεχές ενδιαφέρον της Μήτρος Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και υπενθύμισε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανειλημμένα έχει εκφράσει την ευχή να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη.

Για την παραχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας

Αναφερόμενος στην ανταπόκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο αίτημα για παραχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, υπογράμμισε ότι δεν ήταν μία ευκαιριακή πράξη, αλλά αποτέλεσμα μιας βαθιάς ποιμαντικής ανησυχίας για την πνευματική ζωή εκατομμυρίων πιστών, «μία απόδειξη ότι η Εκκλησία αφουγκράζεται τους αγώνες των παιδιών της».

Σήμερα, συνέχισε ο μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος, αυτή η ανησυχία εκφράζεται με την ακλόνητη στάση μας υπέρ της παύσης της επίθεσης του ρωσικού στρατού και με την απαίτηση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Χαρακτήρισε επίσης εξαιρετικά σημαντικές τις προσπάθειες του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα είναι υποχρεωμένη να σταθεί υποστηρικτικά στον δίκαιο αυτό αγώνα, όχι μόνο με λόγια αλλά με συγκεκριμένες πράξεις.

Τη θεία λειτουργία στο Φανάρι, στην οποία χοροστάτησε ο κ. Εμμανουήλ, παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, νέος πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Τουρκία, Ναριμάν Τζελιάλοφ μαζί με τον γενικό πρόξενο της ίδιας χώρας στην Κωνσταντινούπολη Ρομάν Νεντίλσκι, στελέχη του γενικού προξενείου και πλήθος Ουκρανών που διαβιούν στην Κωνσταντινούπολη.

Αμέσως μετά τη θεία λειτουργία, ο πατριαρχικός επίτροπος δέχθηκε σε ακρόαση τον νέο πρεσβευτή και μαζί με τον γενικό πρόξενο και άλλους συνεργάτες του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, στη Σουηδία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Ουψάλης και πριμάτου Σουηδίας της Λουθηρανικής Εκκλησίας κ. Martin Modéus και του ποιμενάρχου των Σκανδιναβικών Χωρών κ. Κλεόπα.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε σήμερα την ακολουθία των θυρανοιξίων του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών εσωτερικής αποκαταστάσεως αυτού, και χοροστάτησε στη θεία λειτουργία.

Πηγή: ΑΜΠΕ