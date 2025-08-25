Logo Image

Τουρκία: Τριπλός σεισμός ξύπνησε τον φόβο στους κατοίκους

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό 6,1 ρίχτερ της 10ης Αυγούστου

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».

